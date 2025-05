Israëlische ministers hebben een plan goedgekeurd om de volledige Gazastrook in te nemen en daar te blijven, meldde de Associated Press op basis van uitspraken van twee functionarissen.

Dit besluit volgt op de unanieme goedkeuring door het Israëlische Veiligheidskabinet op maandag van een plan om de huidige militaire operatie in Gaza uit te breiden en gebieden binnen de enclave te bezetten.

In een verklaring liet het kantoor van premier Benjamin Netanyahu weten dat het kabinet het "operationele plan" heeft goedgekeurd dat door legerchef Eyal Zamir is ingediend om "Hamas te verslaan" en Israëlische gevangenen die in Gaza worden vastgehouden, terug te brengen.

Volgens de verklaring vereist het plan dat het leger "Gaza verovert en het gebied onder controle houdt".

De Israëlische zender Channel 12 meldde dat het plan ook de gedwongen verplaatsing van Palestijnen van Noord-Gaza naar het zuiden omvat.

Er is nog geen directe Palestijnse reactie op het Israëlische plan gekomen.

Het Israëlische leger is al begonnen met het uitgeven van tienduizenden oproepen aan reservisten om de aanval in Gaza uit te breiden, aldus legerchef luitenant-generaal Eyal Zamir in een verklaring op zondag.

Israël hervatte zijn offensief in Gaza in maart nadat het een door de VS gesteund staakt-het-vuren, dat twee maanden van gevechten had gestopt, eenzijdig had verbroken.