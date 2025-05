Rusland zal de Taliban-autoriteiten in Afghanistan helpen in de strijd tegen de Afghaanse tak van Daesh, aldus de speciale vertegenwoordiger van Moskou voor het land tegen het Russische staatsnieuwsagentschap RIA op vrijdag.

Zamir Kabulov, een voormalig Russische ambassadeur in Kabul, noemde Daesh de “gemeenschappelijke vijand” van Moskou en Kabul. “We zien en waarderen de inspanningen die de Taliban leveren in de strijd tegen de Afghaanse tak van Daesh,” zei Kabulov in een interview met RIA. “We zullen onze beste hulp bieden aan de autoriteiten van (Afghanistan) via gespecialiseerde structuren.”

Geen enkel land erkent momenteel de Taliban-regering, die in augustus 2021 weer aan de macht kwam nadat door de VS geleide troepen zich chaotisch uit Afghanistan terugtrokken na 20 jaar oorlog.

De opmerkingen van Kabulov benadrukken de opmerkelijke toenadering in de afgelopen jaren tussen Moskou en Kabul, die volgens president Vladimir Poetin vorig jaar nu een “bondgenoot” van Rusland is in de strijd tegen terrorisme.

Rusland heeft vorige maand de Taliban formeel van zijn lijst van terroristische organisaties verwijderd, waar het sinds 2003 op stond. Rusland is zwaar getroffen door meerdere aanvallen gelinkt aan Daesh, waaronder de schietpartij waarbij 145 mensen omkwamen in een concertzaal buiten Moskou afgelopen maart, een aanslag die door Daesh werd opgeëist. Amerikaanse functionarissen verklaarden dat zij inlichtingen hadden die erop wezen dat Daesh verantwoordelijk was.

De Taliban-administratie zegt te werken aan het uitroeien van de aanwezigheid van de groep in Afghanistan. Kabulov verklaarde dat Moskou en Kabul hun banden op meerdere gebieden aan het versterken zijn en vertelde RIA dat Rusland heeft aangeboden een Afghaanse ambassadeur in Moskou te accrediteren en wacht op een reactie van Kabul. Hij zei dat de opheffing van het Russische verbod op de Taliban “eindelijk alle obstakels voor volledige samenwerking tussen onze landen op verschillende gebieden wegneemt”. “De komst van de Afghaanse ambassadeur in Moskou zal een definitief einde maken aan deze kwestie.”

Rusland zei vorige maand dat het de banden met Kabul op het gebied van handel, zaken en investeringen wil aanhalen en de strategische positie van Afghanistan wil benutten voor toekomstige energie- en infrastructuurprojecten. Kabulov zei dat gezamenlijke economische projecten zouden worden besproken op een Russisch-Afghaans zakenforum later deze maand in de Russische stad Kazan, en noemde projecten voor de ontwikkeling van mineralen en gaspijpleidingen als mogelijke samenwerkingsgebieden.