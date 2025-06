Leden van de VN-Veiligheidsraad hebben kritiek geuit op de Verenigde Staten nadat deze een resolutie van de Raad had geblokkeerd die opriep tot een staakt-het-vuren en onbeperkte humanitaire toegang in Gaza. Washington stelde dat de resolutie lopende diplomatie ondermijnde.

Het was de eerste stemming van het 15-koppige orgaan over de situatie sinds november, toen de VS — een belangrijke bondgenoot van Israël — ook een tekst blokkeerde die opriep tot een einde aan het bloedvergieten. “Deze resolutie zou diplomatieke inspanningen om een staakt-het-vuren te bereiken dat de realiteit op de grond weerspiegelt, ondermijnen en Hamas versterken,” zei Dorothy Shea, de Amerikaanse VN-gezant, voorafgaand aan de stemming van 14 tegen 1, waarbij de VS als enige tegenstemde.

De conceptresolutie eiste een “onmiddellijk, onvoorwaardelijk en permanent staakt-het-vuren in Gaza dat door alle partijen wordt gerespecteerd.” Daarnaast riep het op tot de “onmiddellijke, waardige en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars die door Hamas en andere groepen worden vastgehouden.”

Met de nadruk op een “catastrofale humanitaire situatie” in het Palestijnse gebied, zou de resolutie, indien aangenomen, hebben geëist dat alle beperkingen op de toegang van humanitaire hulp tot Gaza zouden worden opgeheven.

“Dit zal niet alleen een morele smet blijven op het geweten van deze Raad, maar ook een noodlottig politiek moment dat generaties lang zal weerklinken,” zei de Pakistaanse ambassadeur bij de VN, Asim Ahmad.

De Chinese ambassadeur bij de VN, Fu Cong, voegde daaraan toe: “De uitslag van de stemming van vandaag toont opnieuw aan dat de herhaalde obstructie door de VS de oorzaak is van het onvermogen van de Raad om het conflict in Gaza te beëindigen.”

De Palestijnse verzetsgroep Hamas reageerde ook op het Amerikaanse veto en stelde dat het premier Benjamin Netanyahu groen licht geeft om de genocide in Gaza voort te zetten.

Het veto markeert de eerste dergelijke actie van Washington sinds president Donald Trump in januari aantrad.

'Genoeg is genoeg'

Frankrijk uitte ook kritiek op Washington en stelde dat het veto de Raad verhindert zijn verantwoordelijkheid te nemen.

“De Raad werd verhinderd zijn verantwoordelijkheid te nemen, ondanks het feit dat de meesten van ons het eens lijken te zijn,” zei de Franse VN-ambassadeur, Jerome Bonnafont.

Slovenië, dat het conceptvoorstel indiende, bekritiseerde de VS eveneens.

“Genoeg is genoeg,” zei de Sloveense VN-gezant, Samuel Zbogar. “Het was nooit onze bedoeling om een veto uit te lokken.”

Hij voegde eraan toe dat het veto hen verhinderde actie te ondernemen, zonder de VS bij naam te noemen.

Riyad Mansour, de Palestijnse ambassadeur bij de VN, riep de Raad dinsdag op om in actie te komen.

“We zullen allemaal door de geschiedenis worden beoordeeld op hoeveel we hebben gedaan om deze misdaad tegen het Palestijnse volk te stoppen,” zei hij.

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, bekritiseerde de tekst.

“De resolutie waarover werd gestemd, was een cadeau aan Hamas en riskeerde het versterken van terrorisme,” zei hij.

“We danken de Verenigde Staten voor het kiezen van de juiste kant.”

De VS hebben resoluties in oktober 2023, december 2023, februari 2024 en november 2024 geblokkeerd, terwijl ze zich onthielden van stemmen over andere conceptresoluties.