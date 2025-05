In verschillende steden in Frankrijk zijn zondag protesten gehouden als reactie op de groeiende islamofobie in het land.

De protesten werden aangewakkerd door de fatale steekpartij van Aboubakar Cisse bij de Hatice-moskee in de stad La Grand-Combe, in de regio Gard, op 25 april.

De aanvaller, geïdentificeerd als Olivier H., een Franse burger van Bosnische afkomst, stak Cisse tientallen keren neer en filmde de aanval met een telefoon terwijl hij beledigingen tegen de islam riep.

Zijn dood leidde tot brede verontwaardiging binnen de moslimgemeenschap in het land.

Om hun ongenoegen te uiten over de toenemende islamofobie in de Franse media en politiek, vonden er demonstraties plaats in grote steden, waaronder de hoofdstad Parijs, Marseille en Lyon.

‘Stop islamofobie’

In Parijs verzamelden demonstranten zich om 14.00 uur lokale tijd op het Place de la Bastille en marcheerden richting Place de la Nation.

Demonstranten uitten kritiek op het beleid van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bruno Retailleau, dat gericht is op migranten en moslims.

De demonstranten droegen borden met teksten als "Islamofobie doodt. De staat en media dragen eraan bij. Laten we ons verzetten" en "Retailleau, het bloed van Aboubakar kleeft aan je handen."

Ze scandeerden ook leuzen zoals "Stop islamofobie," "Parijs tegen fascisme," en "Nee tegen islamofobie."

Demonstranten eisten gerechtigheid voor Cisse. Veel aanwezigen droegen Palestijnse vlaggen en keffiyehs, waarmee ze solidariteit met Palestijnen uitdrukten.