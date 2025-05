Vorige week verklaarde een internationale aanklager voor oorlogsmisdaden dat bewijsmateriaal afkomstig van massagraven in Syrië een door de staat gerunde "doodsmachine" onder het Assad-regime aan het licht heeft gebracht.

De Internationale Commissie voor Vermiste Personen in Den Haag meldde afzonderlijk dat zij gegevens heeft ontvangen die erop wijzen dat er mogelijk 66, nog niet geverifieerde, massagraven in Syrië zijn.

Kathryne Bomberger, hoofd van de commissie, vertelde aan Reuters dat hun portaal voor het melden van vermisten nu "overspoeld" wordt met nieuwe meldingen van families.

De deuren van de geheime gevangenissen in Syrië werden geopend nadat gewapende anti-regimegroepen het Assad-regime deze maand hadden verdreven, meer dan 13 jaar na zijn brute onderdrukking van anti-regimeprotesten die een oorlog ontketenden waarin meer dan 500.000 mensen omkwamen.

Veel families haastten zich naar voormalige gevangenissen, detentiecentra en massagraven in de hoop een spoor te vinden van verdwenen familieleden.

Ontelbare zielen onder de grond

Bij het beschrijven van de situatie in Tadamon, Zuid-Damascus, meldde PBS: "Na bijna 14 jaar oorlog is het een desolate woestenij met meer lichamen onder de grond dan mensen die er nog boven leven. Menselijke resten liggen overal verspreid."

De Syrische Emergency Task Force beweerde dat een massagraf nabij Damascus de resten bevat van minstens 100.000 mensen in Al Qutayfah.

De BBC meldde dat in Husseiniyeh, langs de weg naar de luchthaven van Damascus, satellietbeelden verschillen in het landschap tonen op plekken waar massagraven zijn ontdekt.

Een belangrijke Syrische reddingsgroep en een activist vertelden aan AFP dat een begraafplaats buiten Damascus waarschijnlijk een massagraf is voor gevangenen.

De locatie, nabij het industriële gebied van Adra ten noordoosten van de hoofdstad, ligt minder dan 20 kilometer van de beruchte Sednaya-gevangenis.

"We denken dat dit een massagraf is; we vonden een open graf met zeven zakken gevuld met botten," zei de reddingsgroep White Helmets.

Meer dan 12 massagraven werden ontdekt in het gouvernement Daraa in Zuid-Syrië, met daarin de resten van lichamen waarvan wordt aangenomen dat het burgers zijn die door het regime van de afgezette leider Bashar Assad zijn gedood.

Syrische inwoners die in de buurt van een begraafplaats in Najha, nabij Damascus, wonen, beschreven hoe ze een gestage stroom koelwagens zagen die lichamen afleverden, die vervolgens in lange greppels werden gedumpt die met bulldozers waren gegraven.

Zakken met botten

Satellietbeelden geanalyseerd door Reuters toonden aan dat grootschalige graafwerkzaamheden in Al Qutayfah begonnen tussen 2012 en 2014 en doorgingen tot 2022.

Syrische civiele verdedigingsteams hebben talloze oproepen ontvangen van mensen die beweerden auto's te hebben gezien die 's nachts zakken langs de weg dumpten. De zakken bleken later botten te bevatten.

"Sinds de val van het regime hebben we meer dan 100 meldingen ontvangen over massagraven. Mensen geloven dat elke militaire locatie er een heeft," zeiden functionarissen van de civiele verdediging.

Details over de massagraven in Syrië kwamen voor het eerst naar voren tijdens Duitse rechtszaken en getuigenissen in het Amerikaanse Congres in 2021 en 2023.

Meer dan 150.000 mensen worden als vermist beschouwd, volgens internationale en Syrische organisaties, waaronder de Verenigde Naties.