Pakistan wordt geconfronteerd met een golf van extreem weer, wat de onvoorspelbaarheid van het klimaat in het land benadrukt.

Stel je voor dat je na je werk naar je auto loopt en overal deuken ziet, gebroken zijspiegels, kapotte achterlichten, een gat in de bumper en schade aan de voorruit. Dit is precies wat er eerder deze week gebeurde met verschillende mensen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, nadat een onverwachte hagel- en onweersbui de stad trof.

Terwijl de hoofdstad bijkomt van een hevige hagelstorm die vijf levens eiste, hebben grote delen van het land te maken met een langdurige hittegolf. De Nationale Rampenbestrijdingsautoriteit (NDMA) heeft nieuwe waarschuwingen afgegeven voor meer regen en mogelijk nog een ronde hagelstormen in de komende dagen.

‘Waarschuwing sirenes’

Op dinsdag trof een intense en onverwachte hagelstorm Islamabad, de provincie Punjab en delen van de provincie Khyber Pakhtunkhwa. Deze storm veroorzaakte doden, wijdverspreide verstoringen en schade.

De storm, die ongeveer 35 minuten duurde, ging gepaard met krachtige windstoten en hagelstenen ter grootte van golfballen. Voertuigen werden beschadigd, autoruiten sneuvelden en wegen overstroomden.

Omgewaaide bomen blokkeerden wegen en stroomuitval trof verschillende wijken nadat infrastructuur van de Islamabad Electric Supply Company werd beschadigd door omgevallen palen en gebroken kabels. Sommige bewoners meldden dat ze veel dode vogels zagen.

Volgens de krant Dawn werd zowel publieke als particuliere eigendommen in beide provincies beschadigd, inclusief gewassen op het veld.

Hasan Saeed, 25 jaar, zei dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt.

“Het was angstaanjagend. Plotseling was er bewolking en gedurende vijf tot tien minuten was er alleen maar hagel. De temperatuur daalde niet, het bleef warm. De hagel bleef overal tegenaan slaan,” vertelde hij aan TRT World. “Het was het engste en vreemdste weerpatroon dat ik ooit heb gezien.”

Saeed voegde eraan toe dat hij wist dat er opnieuw een hagelstorm werd voorspeld en dat hij er tegenop zag, omdat hij geen overkapping of bescherming voor zijn auto’s had.

Aan de andere kant van het land stijgen de temperaturen en is het leven zonder airconditioning ondraaglijk. Sidra Ali, die aan zee woont in Karachi, zei dat het moeilijk is om overdag zelfs maar gewone klusjes te doen. “Ik probeer mijn dag zo te plannen dat ik de meeste dingen ’s avonds doe, wanneer het iets koeler is. In de middag ga ik niet naar buiten, omdat het zonder airco te heet is,” vertelde ze aan TRT World.

Volgens voormalig minister van Klimaatverandering, senator Sherry Rehman, is het diep verontrustend om een hagelstorm en een hittegolf in dezelfde regio binnen dezelfde week te zien.

Aan de ene kant werd Islamabad getroffen door een intense hagelstorm van 35 minuten die autoruiten verbrijzelde, zonnepanelen beschadigde en plotselinge overstromingen veroorzaakte; aan de andere kant raasde een zware hittegolf door Sindh, Zuid-Punjab en Balochistan, met temperaturen die 6°C tot 8°C boven normaal lagen.

“Zulke extreme weersfluctuaties zijn niet langer uitzonderingen — ze zijn bewijs van een klimaat dat uit balans is,” zei ze.

“Dit jaar registreerde Pakistan de laagste waterstanden in de Indus-rivier in 100 jaar tijdens het eerste kwartaal, en de regenval was 48 procent onder normaal in het hele land. Dit zijn geen toevalligheden — het zijn waarschuwingssignalen,” voegde ze eraan toe.

Faaiz Gilani, expert op het gebied van klimaatbeleid en -financiering bij Oxford Policy Management, zei: “Toen ik opgroeide, herinner ik me dat de volwassenen om me heen me altijd vertelden hoe Pakistan gezegend is met alle vier de seizoenen. Nu maak ik de grap dat we zomer en winter binnen dezelfde week kunnen meemaken.”

Hij voegde eraan toe dat onvoorspelbaar weer langzaam een normaal verschijnsel wordt, en dat dit volledig te wijten is aan klimaatverandering. Tenzij we actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan, zullen deze ongebruikelijke gebeurtenissen steeds vaker voorkomen.

Fragmentarische reactie?

Rehman beweerde dat klimaatschokken in heel Azië intensiveren.

Over China zei de senator: “China’s recente oranje wind waarschuwing — de zwaarste in een decennium — legde vluchten stil en liet meer dan 22 miljoen mensen zich voorbereiden op tyfoonachtige windstoten. In Pakistan blijft de respons op deze opeenvolgende crises echter gefragmenteerd.”

“Onze dammen drogen op, onze gewassen verdorren, en toch blijft klimaatadaptatie een bijzaak. Boeren krijgen adviezen, maar missen langdurige ondersteuning of training om met veranderende weerspatronen om te gaan. Beleidsmakers kunnen niet doorgaan met business as usual, terwijl Pakistan steeds dichter bij een volledige watercrisis komt,” voegde ze eraan toe.

Rehman stelde dat extreme weersomstandigheden onmiskenbaar frequenter en intenser worden in Pakistan, aangedreven door de groeiende klimaatkwetsbaarheid en ecologische onbalans van het land.

“Ondanks dat Pakistan minder dan één procent bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, behoort het tot de top vijf van meest klimaatkwetsbare landen en draagt het de lasten van de uitstoot van zwaar vervuilende landen,” zei ze.

“Stijgende temperaturen veranderen niet alleen weerspatronen — met intensere hittegolven, overstromingen, droogtes en hagelstormen — maar verstoren ook sociaaleconomische systemen, met gevolgen voor landbouw, watervoorraden en volksgezondheid. Het land herbergt meer dan 13.000 gletsjers, het hoogste aantal buiten de poolgebieden, met meer dan 3.000 gletsjermeren die zijn ontstaan door versnelde smelting. Alarmerend genoeg worden 36 van deze meren beschouwd als risicovol voor het veroorzaken van Overstromingen door gletsjermeren (GLOFs), die hele gemeenschappen stroomafwaarts bedreigen,” voegde ze eraan toe.

De weg vooruit?

Volgens de senator moet adaptatie beginnen bij de mensen.

Ze legde uit dat provincies hun aanpassingsvermogen moeten mobiliseren, aangezien ze allemaal anders worden blootgesteld aan klimaatuitdagingen.

“Onze topografie van bergen tot delta’s maakt lokale en provinciale aanpassingsstrategieën cruciaal om veerkracht op te bouwen voor een oververhit decennium. Ten tweede ligt Pakistan’s eerste verdedigingslinie tegen klimaatextremen in het beschermen van de meest kwetsbaren,” zei ze.

Om veerkracht op te schalen, legde ze uit, moet Pakistan zijn Adaptieve Sociale Beschermingssystemen (ASP) versterken om klimaatfinanciering te mobiliseren en interprovinciale coördinatie over klimaatgrenzen mogelijk te maken — door gletsjersmelting, droogte, overstromingen en hittegolven aan te pakken via gezamenlijke planning en actie tussen provincies.

Ze benadrukte dat het belangrijk is om te focussen op infrastructuurtransformatie om veerkracht op te bouwen.

Aan de andere kant zei Gilani dat allereerst vroege waarschuwingssystemen moeten worden geïnstalleerd die de relevante autoriteiten kunnen waarschuwen voor dreigend gevaar.

“Vooruitziendheid is altijd beter, en beleidsmakers kunnen overgaan op proactieve planning in plaats van reactieve,” zei hij. “Het voordeel van de eerste is dat er inspanningen worden geleverd om een ramp te voorkomen, in plaats van te handelen nadat er iets ergs is gebeurd. Er wordt gewerkt aan rampenrisicobeheer, rampenmitigatie en klimaatadaptatie, maar er is nog een lange weg te gaan.”

Hij voegde eraan toe dat om veerkracht onder de kwetsbaren op te bouwen, adaptieve sociale bescherming moet worden overwogen, omdat dit helpt de veerkracht van arme en kwetsbare huishoudens te vergroten door te investeren in hun vermogen om met schokken om te gaan.