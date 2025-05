Het aantal Syriërs dat sinds 9 december vorig jaar vanuit Turkije naar hun thuisland is teruggekeerd, heeft de 200.000 bereikt, aldus de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

“Ondanks verschillende moeilijkheden, obstakels en sabotage,” herstelt Syrië zich langzaam, zei Erdogan maandag tijdens een evenement over migratiemanagement in het kader van de Eeuw van Turkije.

“Naarmate Syrië herstelt, begint het aantal terugkeerders te versnellen,” verklaarde hij. Het totale aantal Syriërs dat vrijwillig, veilig en eervol naar hun thuisland is teruggekeerd, bedraagt nu 931.450, voegde hij maandag toe op X.

Erdogan benadrukte dat Turkije trots is op het succesvol aanpakken van een van de grootste humanitaire uitdagingen van de afgelopen eeuw.

“3,6% van de wereldbevolking leeft momenteel als migrant”

Erdogan benadrukte dat er momenteel meer dan 281 miljoen migranten wereldwijd zijn, volgens gegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie. Hij voegde eraan toe dat het aantal arbeidsmigranten meer dan 165 miljoen bedraagt.

Hij merkte op dat het aantal vluchtelingen de afgelopen drie à vier jaar is gestegen tot 120 miljoen als gevolg van de effecten van oorlogen. “Opnieuw tonen de gegevens aan dat minstens 20 mensen per minuut gedwongen worden te migreren door conflicten, onderdrukking of terrorisme,” zei hij.

Erdogan benadrukte dat 3,6 procent van de wereldbevolking momenteel als migrant leeft en dat deze percentages exponentieel toenemen wanneer oorlogen voortduren, crises niet worden opgelost en de effecten van klimaatverandering verergeren.

Turkije bood onderdak aan 4 miljoen Syriërs

“Hoewel het vooral het beleid van westerse mogendheden is dat mensen dwingt te migreren, zie je geen van hen als het gaat om het delen van de last,” voegde hij eraan toe. Hij verklaarde dat 75 van de 100 vluchtelingen in de wereld niet door rijke landen, maar door landen met lage en middeninkomens worden opgevangen.

Tijdens de 13-jarige Syrische burgeroorlog bood Turkije onderdak aan zo’n 4 miljoen Syriërs, meer dan enig ander land.

Bashar Assad, die bijna 25 jaar over Syrië regeerde, vluchtte in december naar Rusland, waarmee een einde kwam aan de decennialange heerschappij van de Baath-partij die in 1963 begon.

Een overgangsregering werd eind januari gevormd, waarbij de oude grondwet, veiligheidsdiensten, gewapende facties, het parlement en de Baath-partij werden ontbonden.