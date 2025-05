De Franse president Emmanuel Macron heeft besloten om 12 Algerijnse consulaire en diplomatieke ambtenaren uit te zetten en heeft de Franse ambassadeur in Algiers teruggeroepen, aldus zijn kantoor, terwijl een conflict tussen beide landen escaleert.

De vergeldingsmaatregel van dinsdag kwam nadat de voormalige Franse kolonie 12 Franse ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken had opgedragen om binnen 48 uur het land te verlaten. Het kantoor van president Macron verklaarde dat de 12 Franse ambtenaren die uit Algerije waren gezet, "onderweg naar Frankrijk" waren.

Het riep Algiers op om "de dialoog te hervatten" en verklaarde dat de Algerijnse autoriteiten "verantwoordelijkheid dragen voor de plotselinge verslechtering van onze bilaterale betrekkingen". Het voegde eraan toe "verbijsterd" te zijn dat de relaties zo'n wending hadden genomen, slechts twee weken na een telefoongesprek tussen de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune en Macron in een poging om de banden te herstellen.

Verzuurde relaties

De relaties tussen Parijs en Algiers kwamen vorig jaar onder druk te staan toen Frankrijk de Marokkaanse soevereiniteit over de betwiste Westelijke Sahara erkende, waar Algerije al lange tijd het pro-onafhankelijkheidsfront Polisario steunt. De spanningen namen verder toe toen Algerije in november de Frans-Algerijnse schrijver Boualem Sansal arresteerde op beschuldigingen van nationale veiligheid, nadat hij in een interview met een Franse extreemrechtse media beweerde dat het grondgebied van Marokko ten gunste van Algerije was gewijzigd tijdens de Franse koloniale overheersing.

Het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het de 12 personen tot persona non grata had verklaard na de arrestatie van een Algerijnse consulaire ambtenaar in Frankrijk. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noel Barrot, had eerder gezegd dat de uitzettingsbevelen verband hielden met de arrestatie van drie Algerijnse staatsburgers in Frankrijk.

"In deze moeilijke context zal Frankrijk zijn belangen verdedigen en blijven eisen dat Algerije zijn verplichtingen jegens ons volledig nakomt, met name wat betreft onze nationale veiligheid en samenwerking op het gebied van migratie," voegde het Élysée eraan toe.

Algerije heeft geweigerd om staatsburgers terug te nemen die Frankrijk heeft bevolen te vertrekken, waaronder een 37-jarige man die in februari een steekpartij uitvoerde in de Franse stad Mulhouse, waarbij één persoon om het leven kwam.