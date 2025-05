Na een onverwacht verblijf van negen maanden in de ruimte zijn twee NASA-astronauten eindelijk teruggekeerd naar de aarde, waarmee een missie werd afgesloten die wereldwijd veel aandacht trok.

Een SpaceX Crew Dragon-ruimtevaartuig met aan boord Butch Wilmore en Suni Williams — samen met de Amerikaan Nick Hague en de Russische kosmonaut Aleksandr Gorbunov — doorkruiste de atmosfeer voordat parachutes werden ingezet voor een zachte landing in de oceaan voor de kust van Florida om 17:57 uur (21:57 GMT) op dinsdag.

NASA bevestigde de succesvolle landing, waarmee een einde kwam aan een missie die veel langer duurde dan oorspronkelijk gepland.

Hun terugkeer duurde ongeveer 17 uur voordat ze de wateren voor de kust van Florida bereikten.

"Namens SpaceX, welkom thuis," klonk het vanuit SpaceX Mission Control in Californië.

"Wat een reis," antwoordde Hague, de commandant van de capsule.

Een reis om nooit te vergeten

De twee astronauten zouden oorspronkelijk slechts een week wegblijven na hun lancering op 5 juni met Boeing's nieuwe Starliner-crewcapsule. Echter, door tal van problemen onderweg naar het ruimtestation stuurde NASA uiteindelijk de Starliner leeg terug en werden de testpiloten overgeplaatst naar SpaceX, waardoor hun terugkeer werd uitgesteld tot februari. Vervolgens zorgden problemen met de SpaceX-capsule voor nog een maand vertraging.

De situatie van de twee astronauten trok wereldwijd de aandacht en gaf een nieuwe betekenis aan de uitdrukking "vastzitten op werk". "Butch en Suni" werden bekende namen. Hoewel andere astronauten in de loop der jaren langere ruimtemissies hebben uitgevoerd, heeft niemand te maken gehad met zoveel onzekerheid of een missie die zo drastisch werd verlengd.

Wilmore en Williams gingen snel over van gasten naar volwaardige bemanningsleden van het station. Ze voerden experimenten uit, repareerden apparatuur en maakten zelfs samen ruimtewandelingen. Met 62 uur verdeeld over negen ruimtewandelingen vestigde Williams een record: de meeste tijd doorgebracht met ruimtewandelingen in een carrière onder vrouwelijke astronauten.

Beiden hadden eerder op het ruimtestation gewoond en waren bekend met de procedures. Ze fristen hun training op voordat ze vertrokken. Williams werd drie maanden na hun aankomst commandant van het station en bekleedde die functie tot eerder deze maand.

Wilmore, 62, miste het grootste deel van het laatste jaar van de middelbare school van zijn jongste dochter; zijn oudste dochter zit op de universiteit. Williams, 59, moest genoegen nemen met internetgesprekken vanuit de ruimte met haar moeder en familieleden.

"We hebben ons geen zorgen om haar gemaakt omdat ze in goede stemming was," zei Falguni Pandya, die getrouwd is met een neef van Williams.

"Ze was gezond en we hadden contact met haar tot het moment dat ze vertrokken. Ze was zeker klaar om naar huis te komen."