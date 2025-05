Een zelfmoordaanslag met een autobom trof woensdag een schoolbus in het onrustige zuidwesten van Pakistan, waarbij minstens vier kinderen omkwamen en 38 anderen gewond raakten, aldus een overheidsfunctionaris.

Een lokale plaatsvervangend commissaris, Yasir Iqbal, zei dat de terreuraanslag plaatsvond in Khuzdar, een district in de provincie Balochistan, toen de bus kinderen naar school in de stad vervoerde.

Ongeveer 40 leerlingen zaten in de bus die op weg was naar een door het leger gerunde school, aldus Iqbal.

De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken, Mohsin Naqvi, veroordeelde de aanslag scherp en betuigde diepe droefheid over de dood van de kinderen.

‘Pure barbarij’

Hij noemde de daders "beesten" die geen genade verdienen en verklaarde dat de vijand een daad van "pure barbarij" had gepleegd door onschuldige kinderen te treffen.

Balochistan is het toneel van een langdurige opstand, met een reeks separatistische groeperingen die aanslagen plegen, waaronder het vogelvrij verklaarde Balochistan Liberation Army, dat in 2019 door de Verenigde Staten werd gemarkeerd als terroristische organisatie.

Deze recentste aanslag vond plaats enkele dagen na een autobomexplosie waarbij vier mensen omkwamen nabij een markt in Qillah Abdullah, een stad in de provincie Balochistan aan de grens met Afghanistan.

De meeste van dergelijke terreuraanslagen worden opgeëist door de BLA, waarvan Pakistan beweert dat ze steun genieten van het naburige India.

In een van de dodelijkste aanslagen in maart doodden BLA-opstandelingen 33 mensen, voornamelijk soldaten, tijdens een aanval op een trein met honderden passagiers in Balochistan.