De internationale reactie op gevangenen in het Israëlisch-Palestijnse conflict onthult een schrijnende hypocrisie. Israëlische gevangenen in Gaza krijgen wereldwijde media-aandacht, diplomatieke druk en dringende oproepen tot hun vrijlating. Ondertussen worden duizenden Palestijnse gevangenen—waaronder kinderen, journalisten en medisch personeel—zonder aanklacht vastgehouden, gemarteld en zelfs gedood in Israëlische hechtenis, terwijl de wereld onverschillig blijft.

Deze flagrante dubbele standaard is geen toeval; het is een berekende vooringenomenheid die Israëlische suprematie versterkt en Palestijns lijden het zwijgen oplegt.

Dood in Israëlische hechtenis: een stille slachting

Sinds 7 oktober 2023 zijn minstens 59 Palestijnse gevangenen onder verdachte omstandigheden overleden in Israëlische hechtenis. Hun namen halen nauwelijks de internationale media, terwijl Israëlische functionarissen ongestraft blijven. De wereld kijkt zwijgend toe terwijl het Israëlische gevangenissysteem verandert in een executiekamer voor Palestijnse gevangenen.

Een van de meest recente slachtoffers is Musab Hani Haniyeh, die enkele dagen geleden door zijn Israëlische bewakers werd gedood. Zijn dood is geen uitzondering - het is onderdeel van een systematisch beleid van misbruik, waaronder zware mishandelingen, uithongering, blootstelling aan extreme temperaturen en opzettelijke medische verwaarlozing. Ondanks deze ernstige schendingen van mensenrechten heeft geen enkele Westerse regering opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek.

Vergelijk dit met de reactie op Israëlische gevangenen in Gaza. Zodra er berichten over hun omstandigheden opdoken, haastten de Verenigde Naties, de VS en Europese mogendheden zich om Hamas te veroordelen en de detenties als een "oorlogsmisdaad" te bestempelen.

Waar zijn deze stemmen wanneer Palestijnen worden gemarteld en vermoord in Israëlische cellen? Waar blijven de spoedvergaderingen van de VN wanneer Palestijnse lichamen in doodskisten uit Israëlische gevangenissen komen?

De martelkamer

Het Israëlische gevangenissysteem detineert Palestijnen niet alleen, het breekt hen. Administratieve detentie, een draconisch beleid geërfd van de Britse koloniale overheersing, stelt Israël in staat Palestijnen voor onbepaalde tijd zonder aanklacht of proces vast te houden. En dit beleid richt zich onevenredig op activisten, studenten en professionals.

Neem Dr. Husam Abu Safiya, een medisch professional die werd ontvoerd van zijn werkplek in het Kamal Adwan-ziekenhuis in het noorden van Gaza. Het arresteren van zorgverleners in conflictgebieden is een flagrante schending van het internationaal recht, maar de beproeving van Abu Safiya kreeg nauwelijks aandacht in de westerse media. De wereld kijkt zwijgend toe terwijl Israël ziekenhuizen verandert in jachtterreinen voor politieke vervolging. Palestijnse artsen en journalisten worden routinematig gearresteerd, beschuldigd van vage "veiligheidsdreigingen" en onderworpen aan gruwelijke omstandigheden.

Maar degenen die de gevangenschap overleven, vertrekken vaak met littekens - zowel zichtbaar als verborgen.

Mohammed Abu Tawila, een recent vrijgelaten Palestijnse gevangene, draagt de gruwelijke sporen van brandwonden door hete ijzers, elektrische schokken en opzettelijke verminking van zijn gezicht. Dit zijn niet de acties van losgeslagen officieren; ze maken deel uit van een geïnstitutionaliseerd martelbeleid dat goed gedocumenteerd is door mensenrechtenorganisaties zoals B'Tselem, Addameer en Human Rights Watch.

Israëls gebruik van marteling, langdurige isolatie en gedwongen bekentenissen is een directe schending van het Verdrag tegen Foltering, waarvan het een ondertekenaar is. Toch blijven dezelfde westerse regeringen die de wereld de les lezen over mensenrechten Israël financieren, bewapenen en beschermen tegen verantwoording.

Een dood die de wereld had moeten schokken - maar dat niet deed

In mei 2023 stierf de Palestijnse gevangene Khader Adnan na een hongerstaking van 86 dagen - een wanhopige daad om zijn onbepaalde administratieve detentie te weerstaan. Als politieke gevangene koos Adnan ervoor om zijn onderdrukkers te bestrijden met het enige wapen dat hij nog had: zijn lichaam. Hij werd in zijn cel aan zijn lot overgelaten, zonder medische zorg totdat zijn organen het begaven.

Zijn dood had verontwaardiging moeten veroorzaken. Het had moeten leiden tot internationale oproepen voor sancties, onderzoeken en verantwoording. In plaats daarvan bleven de wereldinstellingen bevroren, hun stilte luider dan welke verklaring dan ook. Binnen enkele maanden werd zijn verhaal begraven onder de krantenkoppen over Israëls oorlog tegen Gaza, vervagend in de leegte van vergeten Palestijns lijden.

Vergelijk dit met de onmiddellijke wereldwijde mobilisatie voor Israëlische gevangenen. Wanneer een Israëlische soldaat wordt gevangengenomen, eisen regeringen wereldwijd zijn onmiddellijke vrijlating. Wanneer een Palestijnse gevangene sterft in een koude, donkere cel na 86 dagen zonder voedsel, haalt de wereld haar schouders op.

Politiek van gevangenenruil

Een andere opvallende discrepantie tussen de behandeling van Israëlische en Palestijnse gevangenen ligt in de politiek van hun vrijlating.

Terwijl internationale druk vaak leidt tot de vrijlating van Israëlische gevangenen, worden Palestijnse gevangenen alleen vrijgelaten in ruil voor zware politieke concessies—meestal na bloedbaden en intense militaire offensieven.

Elke uitwisseling wordt voorafgegaan door massale arrestaties, bombardementen en brute repressie van Palestijnse gemeenschappen. De wereld eist nooit dat Israël onrechtmatig vastgehouden Palestijnen vrijlaat, ondanks duidelijke schendingen van het internationaal recht. Dit is geen diplomatie - het is een losgeld betaald met bloed.

Deze discrepantie wordt verder versterkt door mediaverhalen. Israëlische gevangenen worden bestempeld als "gijzelaars" of "ontvoerde soldaten," wat sympathie en urgentie oproept. Palestijnse gevangenen, zelfs als het kinderen of humanitaire werkers zijn, worden gebrandmerkt als "terroristen" of "veiligheidsdreigingen."

Deze manipulatie van taal is opzettelijk. Het is bedoeld om elke poging van Palestijnen om zich tegen de bezetting te verzetten te criminaliseren door hen hun juridische status als politieke gevangenen te ontnemen. Het doel is duidelijk: ervoor zorgen dat Palestijnen worden gezien als criminelen, nooit als slachtoffers van een bezettende macht.

Mediabias

Israëlische gevangenen krijgen constante aandacht in de westerse media. We zien hen op onze schermen in diepgaande interviews met hun families; dan zijn er de emotionele oproepen van wereldleiders en dringende oproepen tot actie. Ondertussen worden Palestijnse gevangenen - die veel erger doorstaan - gereduceerd tot naamloze statistieken, als ze al worden erkend.

Deze selectieve berichtgeving is niet alleen bevooroordeeld - het maakt deel uit van de oorlog tegen het Palestijnse bestaan. Als een Palestijnse gevangene wordt gemarteld in een Israëlische cel en niemand rapporteert erover, bestaat de misdaad dan überhaupt?

Maar het is niet alleen de media; ook mensenrechteninstellingen hebben de Palestijnen in de steek gelaten met hun dubbelzinnigheid.

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft jurisdictie over misdaden in de bezette Palestijnse gebieden, maar heeft niets gedaan om Israëls systematische marteling van gevangenen aan te pakken. Evenzo veroordelen de Verenigde Naties, de Europese Unie en westerse mensenrechtenorganisaties vaak misstanden wereldwijd - maar als het gaat om Palestijnse gevangenen, blijven ze medeplichtig door hun stilte.

Dit is geen onwetendheid. Het is een berekende weigering om Israël verantwoordelijk te houden.

De weg naar gerechtigheid

Als internationaal recht iets moet betekenen, moet het gelijk worden toegepast. Gerechtigheid kan niet selectief zijn. De weg naar gerechtigheid is duidelijk en begint met een wereldwijde afrekening.

Mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke journalisten moeten Palestijnse gevangenen prioriteit geven in hun rapportage en belangenbehartiging. Regeringen die beweren mensenrechten te verdedigen, moeten echte consequenties opleggen aan Israëlische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor marteling en buitengerechtelijke executies. Nieuwsmedia moeten worden aangesproken op hun bevooroordeelde berichtgeving, en het lijden van Palestijnse gevangenen moet net zo zichtbaar worden gemaakt als dat van elke Israëlische gevangene. Dezelfde internationale druk die apartheid in Zuid-Afrika ontmantelde, moet worden uitgeoefend op Israëls apartheid-gevangenissysteem.

De hypocrisie in de wereldwijde behandeling van Israëlische en Palestijnse gevangenen is een moreel falen van ongekende omvang. Terwijl Israëlische gevangenen worden gehumaniseerd, bevochten en gered, worden Palestijnse gevangenen genegeerd, gedemoniseerd en aan hun lot overgelaten.

Hoeveel meer Palestijnen moeten sterven in Israëlische hechtenis voordat de wereld ophoudt de andere kant op te kijken?