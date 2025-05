De Iraanse autoriteiten hebben de Franse burger Olivier Grondeau vrijgelaten, die sinds oktober 2022 vastzat op beschuldiging van veiligheidsdelicten. Hij is inmiddels teruggekeerd naar Frankrijk, zo maakte president Emmanuel Macron donderdag bekend.

Grondeau, 34, "is vrij en bij zijn geliefden", postte Macron op X. Hij voegde eraan toe dat "onze inzet niet zal verzwakken" om de vrijlating te verzekeren van twee andere Franse burgers die nog steeds door Iran worden vastgehouden, wat Parijs beschouwt als gijzeling door de staat.

Grondeau arriveerde maandagavond in Frankrijk na een bijna 900 dagen durende beproeving, aldus het Élysée en een diplomatieke bron die sprak met AFP.

Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de omstandigheden van zijn vrijlating. Grondeau, afkomstig uit Montpellier in Zuid-Frankrijk, verblijft momenteel in het ziekenhuis waar hij een reeks onderzoeken ondergaat. Volgens een regeringsbron, die anoniem wilde blijven, is hij de afgelopen maanden ernstig verzwakt, vooral psychologisch.

"Het is een grote vreugde om Olivier terug te hebben, want hij is onschuldig aan alle aanklachten en hoort altijd bij ons," verklaarde zijn Franse advocaat, Chirinne Ardakani, aan AFP.

‘Gijzeling’

Westerse landen beschuldigen Iran er al jaren van hun burgers op verzonnen aanklachten vast te houden als onderdeel van een strategie van staatsgijzeling, bedoeld om concessies af te dwingen.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noel Barrot, deelde een foto van een glimlachende Grondeau in het vliegtuig op weg naar huis.

"887 dagen gegijzeld in Iran, hij is herenigd met zijn familie, dierbaren en zijn land. Het is een enorme opluchting," schreef Barrot op X.

Grondeau, die volgende week 35 jaar wordt, werd in oktober 2022 gearresteerd in Shiraz, Zuid-Iran, en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens "samenzwering tegen de Islamitische Republiek."

Zijn familie heeft de beschuldigingen verworpen en beschrijft Grondeau als een gepassioneerde liefhebber van Perzische poëzie die Iran bezocht met een toeristenvisum als onderdeel van een wereldreis.

Frankrijk beschouwt zijn burgers die door Iran worden vastgehouden als "staatsgijzelaars" die willekeurig zijn opgesloten en onschuldig zijn aan alle aanklachten.

Twee anderen nog vast

Tot begin dit jaar werd Grondeau alleen bij zijn voornaam genoemd, maar zijn volledige identiteit werd in januari door zijn familie onthuld.

In een audioboodschap die destijds door Franse media werd uitgezonden, verklaarde Grondeau dat hij en de twee andere Franse gevangenen in Iran "uitgeput" waren en dat hun kracht "opraakte."

Er is toenemende bezorgdheid over de gezondheid van de twee andere Franse burgers die door Iran worden vastgehouden. De familie van Cecile Kohler waarschuwde dat zij het risico lopen te overlijden als ze niet worden vrijgelaten.

"Cecile Kohler en Jacques Paris moeten worden vrijgelaten uit Iraanse gevangenissen," benadrukte Macron in zijn boodschap.

Ardakani, die ook Kohler vertegenwoordigt, onderstreepte de noodzaak om de strijd voort te zetten voor de twee Franse burgers die nog steeds in Iran gevangen zitten.

"Hun bewakers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun criminele daden, ook voor de Franse rechtbanken," verklaarde ze.

"Ik denk aan mijn cliënt, die nog steeds vastzit in sectie 209 van de Evin-gevangenis," voegde ze eraan toe, waarbij ze opmerkte dat Kohler wordt vastgehouden in een raamloze cel van slechts acht vierkante meter "onder voortdurende videobewaking" en gedwongen is op de vloer te slapen.

Ze sterven "een langzame dood," merkte Cecile's zus Noemie Kohler op in begin maart. Een andere Franse gevangene, Louis Arnaud, die sinds september 2022 in Iran werd vastgehouden, werd in juni 2024 vrijgelaten.