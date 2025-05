De Istanbul Familie Stichting organiseert in samenwerking met het Turkse Ministerie van Gezin en Sociale Diensten op 30 en 31 mei in Istanbul het 3e Internationale Familiesymposium met als thema 'Familie Zijn in de 21e Eeuw'.

Opgericht in 2020 met de slogan 'Familie is de Basis van de Beschaving', heeft de Istanbul Familie Stichting zich gevestigd als een belangrijke maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het herleven van het traditionele familiemodel, gebaseerd op morele waarden, menselijke natuur en het culturele erfgoed van Turkije, aldus de stichting.

“Het symposium van dit jaar brengt vooraanstaande academici, experts en professionals uit Turkije en de rest van de wereld samen om mondiale uitdagingen voor het gezin te bespreken, innovatieve oplossingen te belichten en het bewustzijn over de rol van het gezin in duurzame sociale ontwikkeling te vergroten,” verklaarde de organisatie in een persbericht.

Het tweedaagse evenement, dat plaatsvindt op het Eiland van Democratie en Vrijheden (Yassiada), omvat academische panels, openbare discussies en culturele activiteiten.

Deelnemers kunnen ook genieten van een rondleiding door het Yassiada Museum, verfrissingen en een deelname certificaat—allemaal gratis voor geregistreerde deelnemers. Er zal simultaan vertaling in het Engels en Arabisch beschikbaar zijn.

De boten naar het eiland vertrekken op 30 mei om 12.00 uur (0900GMT) en op 31 mei om 09.00 uur (0600GMT) vanaf de Bostanci-pier.

Sinds de oprichting heeft de stichting diverse initiatieven geleid, waaronder gezinsadvies centra, internationale symposia, Aile TV, de Aile-krant, rapporten, conferenties en talrijke educatieve en onderzoeksgerichte programma's gericht op het versterken van gezinswaarden in de hedendaagse samenleving.