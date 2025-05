De meerderheid van de leden van de VN-Veiligheidsraad heeft Israël veroordeeld voor het schenden van de wapenstilstand en het onverwacht uitvoeren van dodelijke luchtaanvallen op burgers in Gaza, terwijl de VS de verzetsgroep Hamas als enige verantwoordelijk stelde voor het hervatten van de aanvallen.

De Algerijnse gezant bij de VN, Amar Bendjama, beschuldigde Israël dinsdag van het gebruik van uithongering als een "oorlogsinstrument" via de hulpblokkade van Gaza.

"De tijd is gekomen voor verantwoording. Niemand staat boven de wet," zei hij.

"De wereld kan de grimmige realiteit van de Israëlische bezetting niet langer negeren."

Bendjama verklaarde dat "Palestijns bloed wordt gebruikt als een instrument voor de politieke berekeningen van Israëlische politici."

Hij veroordeelde de Israëlische aanvallen op burgers en noemde deze "een schending van de twee maanden geleden bereikte wapenstilstandsovereenkomst."

De Algerijnse gezant herinnerde de garantiemachten van de wapenstilstand — de VS, Egypte en Qatar — aan hun verantwoordelijkheid om "naleving van de wapenstilstandsovereenkomst te waarborgen."

Hij beschreef de blokkade van Gaza als een "systematische aantasting van menselijke waardigheid, het opzettelijk ontnemen van het recht op leven," en voegde eraan toe: "In Gaza zijn we getuige van het verval van de waarden en principes die de basis zouden moeten vormen van de internationale orde: gelijkheid, menselijkheid, rechtvaardigheid."

Hij bekritiseerde de Raad vanwege haar stilzwijgen tegenover de Israëlische wreedheden en vroeg: "Zal de Veiligheidsraad ooit de verantwoordelijkheid durven nemen? Zal zij ooit handelen om deze genocide te stoppen en te behouden wat er nog over is van haar geloofwaardigheid?"

Tijdens de vergadering verklaarde Riyad Mansour, de VN-ambassadeur van Palestina, dat Palestijnen opnieuw "willekeurig worden gedood" na het hervatten van Israëlische luchtaanvallen in de nacht.

Na de veroordeling door de meerderheid van de permanente leden van de Raad, riep Mansour de hoogste instantie van de VN op om actie te ondernemen op hun veroordelingen.

"Dit kan nooit gerechtvaardigd worden en moet onmiddellijk stoppen. Ik ben het met u eens, mevrouw de voorzitter, toen u zei dat u een verantwoordelijkheid heeft om te handelen," zei Mansour tegen Christina Markus Lassen, de Deense ambassadeur die deze maand de Raad leidt. "U bent de Veiligheidsraad. Handel. Stop deze criminele actie. Stop hen van het onthouden van voedsel aan ons volk in de maand Ramadan. U heeft resoluties. Handel. U heeft macht. Handel."

Hij voegde eraan toe: "Of zoals mijn vriend, de ambassadeur van Slovenië, zei, u zult irrelevant worden."

Rusland zegt dat Israël probeert Palestijnen etnisch te zuiveren

Dmitry Polyanskiy, de Russische plaatsvervangend gezant, verklaarde dat de dodelijke beschietingen van Israël opnieuw "onzekerheid" hebben veroorzaakt, niet alleen voor de Palestijnen, maar ook voor de gijzelaars.

Polyanskiy zei dat het hervatten van de aanvallen door Israël "de logica volgt van het verdrijven van de bevolking van Gaza van hun land."

Hij drong er bij de Raad op aan "alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de wapenstilstand zo snel mogelijk wordt hervat," en dat eerdere fouten niet herhaald mogen worden.

"Het aantal Gazanen dat de afgelopen tijd is omgekomen, is zo hoog omdat de Veiligheidsraad niet eerder een besluit over een wapenstilstand kon nemen," betoogde hij.

De Britse plaatsvervangend gezant James noemde de dodelijke luchtaanvallen "afschuwelijk" en benadrukte dat "een terugkeer naar gevechten alleen zal resulteren in de dood van meer Palestijnse burgers."

"Het is algemeen bekend dat Hamas blijft gebruikmaken van civiele infrastructuur als lanceerplatforms, en de Verenigde Staten veroordelen deze praktijk, zoals anderen dat ook zouden moeten doen," zei Dorothy Shea, de Amerikaanse zaakgelastigde ad interim, en beweerde dat het Israëlische leger "Hamas-posities aanvalt," ondanks het feit dat Israël 150 kinderen heeft gedood bij de laatste aanvallen.

Shea beweerde dat "de schuld voor het hervatten van de vijandelijkheden volledig bij Hamas ligt," en beschuldigde de Palestijnse verzetsgroep ervan "hardnekkig" elk voorstel te weigeren.

Zowel Israël als de VS geven Hamas de schuld van de hernieuwde vijandelijkheden vanwege hun weigering om meer gijzelaars vrij te laten voordat onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden — wat geen deel uitmaakte van de wapenstilstandsovereenkomst.

Hamas — dat nog militair moet reageren op de Israëlische aanvallen — heeft wekenlang opgeroepen tot serieuze gesprekken over de tweede fase van de wapenstilstandsovereenkomst, die oproept tot de vrijlating van de resterende levende gijzelaars in ruil voor meer Palestijnse gevangenen, een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza en een blijvende wapenstilstand.

Die gesprekken zouden begin februari beginnen. Nu zullen ze mogelijk nooit plaatsvinden nadat de Israëlische premier zich terugtrok uit de overeenkomst.

Het instemmen met een permanente wapenstilstand zou bijna zeker Netanyahu in een politieke crisis storten die een einde zou kunnen maken aan zijn bijna ononderbroken 15-jarige regeerperiode.

China roept Israël op een einde te maken aan 'collectieve bestraffing'

"Dit conflict kan niet worden opgelost met militaire middelen. We willen dat de wapenstilstand zo snel mogelijk wordt hersteld," zei de Chinese gezant Fu Cong. Fu veroordeelde het einde van de wapenstilstand en zei dat zijn land "ernstig bezorgd is over het hervatten van de vijandelijkheden door Israël in Gaza. We veroordelen dit ten zeerste."

"We dringen er sterk op aan de logica van suprematie door middel van geweld los te laten; militaire middelen zijn niet de manier om de kwestie Palestina-Israël op te lossen," zei hij.

Fu reflecteerde op de voordelen van een wapenstilstand en riep Israël op om "onmiddellijk zijn obsessie met het gebruik van geweld op te geven."

De Pakistaanse gezant Munir Akram herinnerde aan het reconstructie- en vredesplan van de Arabische staten voor Gaza en zei: "Het bood een weg naar vrede."

"Maar duidelijk was deze sprank van hoop en hoop op vrede was niet naar de zin van de extremistische leiders die Israël vandaag regeren. Zij zien hun overleving in het voortzetten van de oorlog," zei hij, en vroeg: "Is dit in het belang van de gijzelaars?"

De Sloveense gezant Samuel Zbogar veroordeelde de Israëlische moorden en vernietiging in Gaza en benadrukte dat hulp "niet als wapen mag worden gebruikt."

"Deze verachtelijke oorlog mag niet langer op de schouders van burgers worden uitgevochten. Dit is niet alleen tragisch voor Palestijnen en gijzelaars in Gaza, maar ook voor de geloofwaardigheid en relevantie van de Veiligheidsraad als het orgaan dat verantwoordelijk is voor het handhaven van internationale vrede en veiligheid," zei hij.