China heeft aangegeven dat het "krachtig" de beweringen van de Verenigde Staten verwerpt dat het een overeenkomst heeft geschonden om de verlammende tarieven tussen de twee grootste economieën ter wereld te verlagen.

Peking en Washington kwamen vorige maand overeen om tijdelijk de torenhoge heffingen op elkaars goederen voor een periode van 90 dagen te verlagen, na gesprekken tussen hoge functionarissen in Genève.

Maar de Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, verklaarde zondag in een interview met "Fox News Sunday" dat Peking "de overeenkomst traag uitvoert".

Peking reageerde maandag fel en stelde dat Washington "valse beschuldigingen heeft geuit en China onredelijk heeft beschuldigd van het schenden van de consensus, wat ernstig in strijd is met de feiten".

"China verwerpt deze onredelijke beschuldigingen krachtig," aldus het Ministerie van Handel in een verklaring.

'Kom China tegemoet'

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde vorige week dat China de overeenkomst "volledig had geschonden", zonder verdere details te geven.

Het Chinese Ministerie van Handel benadrukte echter dat het "vastberaden is in het beschermen van zijn rechten en belangen, en oprecht is in het uitvoeren van de consensus".

Washington "heeft achtereenvolgens een aantal discriminerende en beperkende maatregelen tegen China ingevoerd," aldus het ministerie, waarbij het exportbeperkingen op artificiële intelligentie chips en het intrekken van Chinese studentenvisa in de Verenigde Staten aanhaalde.

"We dringen er bij de VS op aan om China tegemoet te komen, onmiddellijk zijn verkeerde acties te corrigeren, en gezamenlijk de consensus van de handelsbesprekingen in Genève te handhaven," voegde het ministerie eraan toe.

Zo niet, "dan zal China resoluut sterke maatregelen blijven nemen om zijn legitieme rechten en belangen te beschermen," aldus de verklaring.