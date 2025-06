De Israëlische Knesset (parlement) zal stemmen over een wetsvoorstel van oppositiepartijen om het parlement te ontbinden.

In een verklaring op woensdag meldden de oppositiepartijen dat hun besluit om het wetsvoorstel tot ontbinding van de Knesset in te dienen “unaniem is genomen en bindend is voor alle fracties.”

“Bovendien werd in overleg tussen alle facties besloten om de wetgeving van de oppositie van de agenda te schrappen om alle inspanningen te concentreren op één doel: de regering omverwerpen”, aldus de verklaring.

Voorstanders van het wetsvoorstel proberen de steun van de ultraorthodoxe partijen te verkrijgen om de ontbinding van de Knesset te bewerkstelligen en vervroegde verkiezingen uit te roepen.

De oppositie heeft al de steun gewonnen van het United Torah Judaism (UTJ)-blok, dat zeven zetels heeft in de 120 zetels tellende Knesset, voor het wetsvoorstel.

Het is nog onduidelijk of de Shas-partij, die 11 zetels in de Knesset heeft, het wetsvoorstel zal steunen.

Het Israëlische Channel 13 meldde eerder dat Shas tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel zal stemmen voor ontbinding van de Knesset, omdat premier Benjamin Netanyahu er niet in geslaagd is wetgeving aan te nemen die charedische joden vrijstelt van de verplichte militaire dienstplicht.

De regeringscoalitie heeft momenteel 68 zetels en heeft minstens 61 zetels nodig om aan de macht te blijven.

Ultraorthodoxe gemeenschappen blijven protesteren tegen militaire dienstplicht na een uitspraak van het Hooggerechtshof op 25 juni 2024, die hen verplicht zich in te schrijven en financiële steun verbiedt voor religieuze instellingen waarvan de studenten weigeren te dienen.

Haredim vormen ongeveer 13 procent van de 10 miljoen inwoners van Israël. Zij verzetten zich tegen militaire dienst op religieuze gronden en stellen dat het bestuderen van de Thora hun primaire taak is en dat integratie in de seculiere samenleving hun religieuze identiteit en gemeenschapscohesie bedreigt.

Het wetsvoorstel komt op een moment dat het Israëlische leger sinds oktober 2023 een brute aanval op Gaza voortzet, waarbij bijna 55.000 Palestijnen zijn omgekomen, voornamelijk vrouwen en kinderen.

De Israëlische oppositie heeft Netanyahu ervan beschuldigd de oorlog in Gaza te verlengen om zijn extreemrechtse coalitiepartners tevreden te stellen en aan de macht te blijven.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof wegens oorlogsmisdaden tegen burgers in de enclave.