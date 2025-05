President Donald Trump verklaarde zaterdag dat de gesprekken met Iran over het nucleaire programma 'oké' verliepen.

"Ik denk dat ze oké gaan," zei Trump tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. "Niets doet er echt toe totdat het afgerond is, dus ik praat er liever niet te veel over. Maar het gaat oké. De situatie met Iran verloopt best goed, denk ik."

Zijn opmerkingen kwamen nadat de Amerikaanse presidentiële gezant Steven Witkoff, samen met de Amerikaanse ambassadeur in Oman, Ana Escrogima, zaterdag in Oman gesprekken voerde met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi.

Het Witte Huis verklaarde eerder dat de gesprekken "zeer positief en constructief" waren.

Witkoff vertelde Araghchi dat hij van Trump de opdracht had gekregen "om de verschillen tussen onze twee landen op te lossen via dialoog en diplomatie, indien mogelijk", aldus het Witte Huis.

"Deze kwesties zijn zeer complex, en de directe communicatie van speciaal gezant Witkoff vandaag was een stap vooruit in het bereiken van een wederzijds voordelige uitkomst," stond in een verklaring.

Gesprekken gaan door

Eerder verklaarde het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het volgende week de nucleaire onderhandelingen met de Verenigde Staten zou voortzetten, na meer dan tweeënhalf uur indirecte gesprekken in Oman.

Het ministerie meldde dat "de twee partijen overeenkwamen om deze gesprekken volgende week voort te zetten" en voegde eraan toe dat Araghchi en Witkoff direct "enkele minuten" spraken na de bemiddelde besprekingen.

De hoogste diplomaat van Oman, die de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in Muscat bemiddelde, verklaarde dat deze in een "vriendelijke sfeer" werden gehouden en een zoektocht naar een "eerlijk en bindend akkoord" in gang hebben gezet.

Het ministerie voegde eraan toe dat Teheran en Washington zeer dicht bij een akkoord zijn over de inhoud van toekomstige onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran.