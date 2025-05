De 21e eeuw is een tijdperk van immense wereldwijde protesten geweest.

Met de Groene Beweging in 2009 kende Iran zijn grootste protesten sinds de revolutie van 1979, toen duizenden mensen opstonden om eerlijkere verkiezingen te eisen.

In het Midden-Oosten zagen we in 2011 de Arabische Lente autoritaire regimes omverwerpen. In 2014 bood de Umbrella Movement weerstand tegen de regering van Hongkong om transparantie en democratie te eisen.

Ook de Verenigde Staten waren het toneel van enkele grote recente bewegingen, zoals Occupy Wall Street en Black Lives Matter, die de manier waarop we denken over ongelijkheid en racisme hebben veranderd. In de afgelopen maanden hebben studenten in de VS geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza.

Heeft het iets opgeleverd? Heeft activisme geleid tot nieuwe beleidsmaatregelen die de wereld beter hebben gemaakt? Het antwoord is gemengd.

Gemengde resultaten

Er zijn zeker bewegingen die hun hoogste ambities hebben waargemaakt. De Arabische Lente heeft de politiek in sommige landen fundamenteel veranderd.

Protesten maakten een einde aan de regering van president Ben Ali in Tunesië, evenals aan de ambtstermijn van twee Egyptische premiers. Aan de andere kant leken sommige bewegingen vluchtiger.

In de VS domineerde de Occupy Wall Street-beweging jarenlang de krantenkoppen, maar dat verminderde de economische ongelijkheid niet, noch voorkwam het de opkomst van nationalistische politiek in de VS.

De moderne 'sociale media'-beweging beschikt waarschijnlijk niet over de middelen en stabiliteit die nodig zijn voor een aanhoudende strijd en duurzame politieke overwinningen.

Het lijkt erop dat veel bewegingen in de afgelopen jaren het lot van Occupy Wall Street hebben gedeeld. Ze kwamen, maakten een punt, en verdwenen daarna.

De kracht van eerdere protesten

De reden hiervoor is dat de protesten van vandaag heel anders zijn dan die van eerdere generaties. Traditioneel probeerden bewegingen een impact te maken door een grote groep mensen aan te spreken en die steun te gebruiken om sociale en politieke organisaties te creëren die binnen de overheid voor verandering vechten.

Tegenwoordig zijn sociale bewegingen vaker het resultaat van online discussies en kleine groepen digitale activisten. De moderne "sociale media"-beweging beschikt minder vaak over de middelen en stabiliteit die nodig zijn voor een langdurige strijd en duurzame politieke overwinningen.

Neem de Amerikaanse burgerrechtenbeweging als voorbeeld. Sommige historici zeggen dat de vroegste burgerrechtengroepen de rechten van Afro-Amerikanen verdedigden in de periode na de Burgeroorlog, toen zuidelijke staten brute regimes van raciale segregatie oplegden. Ze wijzen ook op de oprichting van de Nationale Vereniging voor de Bevordering van Gekleurde Mensen (NAACP) in 1909.

Anderen geven misschien de generatie van Martin Luther King Jr. en Bayard Rustin in de jaren 1950 en 1960 de eer. Ongeacht hoe we naar de burgerrechtenbeweging kijken, erkennen we dat een grote gemeenschap samenkwam om politieke organisaties te creëren die protesten organiseerden, de overheid lobbyden en rechtszaken aanspanden.

De NAACP verzamelde miljoenen dollars van haar supporters, opende honderden afdelingen en vocht onvermoeibaar tegen segregatie in de rechtbanken. Het is gemakkelijk te begrijpen hoe decennia van inspanningen leidden tot enorme overwinningen zoals de Civil Rights Act van 1964, die een einde maakte aan gelegaliseerd racisme in de Verenigde Staten.

Vergeleken met het heden

We kunnen de burgerrechtenbeweging van het verleden vergelijken met de meest bekende beweging voor raciale rechtvaardigheid van vandaag, Black Lives Matter (BLM). Opgericht in 2014, werd BLM een strijdkreet tegen racisme in de Verenigde Staten.

Na de moord op George Floyd door politieagenten in 2020 mobiliseerden BLM-organisatoren miljoenen mensen om politiegeweld en anti-zwart racisme te bestrijden. In tegenstelling tot eerdere burgerrechtenbewegingen werd BLM niet geleid door een grote coalitie van zwarte burgers en hun witte bondgenoten.

BLM ontstond op Twitter. Drie activisten, Alicia Garza, Patrisse Cullors en Opal Tometi, bedachten de term "Black Lives Matter" in online ruimtes, en de moord op zwarte Amerikaanse burgers zoals Michael Brown en Sandra Bland bracht deze kleine groep activisten veel aandacht.

Toen BLM populair werd, werden lokale afdelingen opgericht, maar deze waren klein en functioneerden niet als juridische belangenorganisaties of geregistreerde lobbygroepen. Het is dan ook niet verrassend dat wetenschappers hebben geconcludeerd dat de impact van BLM voornamelijk cultureel is geweest.

Met mijn wetenschappelijke collega's publiceerde ik een artikel in de Proceedings of the National Academy of Sciences waarin werd aangetoond dat discussies over antiracisme toenamen na golven van BLM-protesten.

Daarentegen hebben wetenschappers opgemerkt dat BLM-protesten niet hebben geleid tot een vermindering van de financiering voor de politie. Een analyse door Mathis Ebbinghaus, Nathan Bailey en Jacob Rubel, gepubliceerd in het sociologietijdschrift Social Problems, toonde aan dat veel steden juist een toename van politiebudgetten zagen, wat zij interpreteren als een teken van backlash.

We kunnen ons afvragen of een vergelijkbare dynamiek plaatsvindt in de Verenigde Staten en andere landen, waar mensen hebben geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza. Net als BLM verspreidden deze protesten zich snel omdat ze werden versterkt door sociale media, en het is moeilijk te zien hoe hun acties het overheidsbeleid hebben veranderd.

Ik vermoed dat de beperkte impact van de beweging kan worden toegeschreven aan het feit dat het ontbreekt aan een gecentraliseerd leiderschap dat geld en stemmen mobiliseert ter ondersteuning van hun zaak en vertrouwt op de energie van sociale media.

De Gaza-protesten zijn ook verstrikt geraakt in de binnenlandse Amerikaanse politiek, omdat ze zijn afgeleid door beschuldigingen van antisemitisme op universiteitscampussen en administratieve repressie van studenten- en faculteitsactivisten.

Helaas is er niet genoeg discussie over de humanitaire crisis die voortkomt uit de oorlog.

Tekortschieten

BLM is geen geïsoleerd geval. Er zijn nu veel bewegingen in de 21e eeuw geweest, zoals de Arabische Lente of de Groene Beweging in Iran, die begonnen als hoopvolle ideeën op internet en via sociale media in een stroomversnelling kwamen.

De toekomst van protest hangt af van hoe goed activisten kunnen reageren op deze snel veranderende omgeving en nieuwe strategieën kunnen ontwikkelen.

Deze bewegingen waren krachtig en inspireerden miljoenen. Maar ze vielen vaak ver onder de verwachtingen van hun meest optimistische supporters. Een belangrijke reden is dat mensen sociale media overschatten en de noodzaak van organisatie en een lange termijn strategie onderschatten.

Twitter kan je helpen om in een oogwenk een miljoen mensen te bereiken en ze voor een dag naar een protest te roepen, maar het is niet het instrument om een gemeenschap op te bouwen van mensen die het ondankbare werk doen van het lobbyen van het Congres, het registreren van kiezers en het realiseren van duurzame veranderingen.

Naarmate de tijd verstrijkt en we de erfenis van deze bewegingen evalueren, kunnen we hun overwinningen waarderen en werken aan het verbeteren van hun zwakke punten.

We kunnen proberen de instabiliteit van bewegingen gebaseerd op sociale media te begrijpen en ook hoe overheden reageren op dit soort protesten.

De Iraanse regering, bijvoorbeeld, blijft internetgebaseerde bewegingen verstoren door haar investeringen in digitale surveillance te vergroten. De toekomst van protesten hangt af van hoe goed activisten kunnen reageren op deze snel veranderende omgeving en nieuwe strategieën kunnen ontwikkelen.