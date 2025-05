President Donald Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een "doorbraak" hebben bereikt in een handelsakkoord.

"Vanmorgen ben ik verheugd om aan te kondigen dat we een doorbraak hebben bereikt in een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk," zei Trump donderdag in het Witte Huis.

Hij verklaarde dat het akkoord met het VK het eerste is in een reeks handelsakkoorden waar zijn regering de afgelopen vier weken aan heeft gewerkt.

"Met dit akkoord bevestigen de VS en het VK dat wederkerigheid en eerlijkheid essentiële en vitale principes zijn van internationale handel," voegde hij eraan toe.

Het VK zal talrijke niet-tarifaire handelsbelemmeringen verminderen die "op oneerlijke wijze Amerikaanse producten discrimineerden," aldus Trump.

Volgens Trump omvat het akkoord miljarden dollars aan Amerikaanse export, waaronder Amerikaans rundvlees, ethanol en andere landbouwproducten. "Ze zullen ook Amerikaanse goederen versneld door hun douaneproces laten gaan, zodat onze export zeer snel wordt goedgekeurd, zonder bureaucratische rompslomp," zei hij.

Trump benadrukte dat iedereen een akkoord met de VS wil sluiten. "En dat doen we, en we maken eerlijke deals. Ik ben gewoon vereerd dat dit de eerste was," voegde hij eraan toe.

'Echt een fantastische, historische dag'

De Britse premier Keir Starmer noemde het een "echt een fantastische, historische dag" waarop de landen dit akkoord kunnen aankondigen.

"En ik denk dat het een echt eerbetoon is aan de geschiedenis die we hebben van zo nauw samenwerken. ... Een zeer belangrijk akkoord. Dit zal de handel tussen en binnen onze landen stimuleren. Het zal niet alleen banen beschermen, maar ook banen creëren door markten toegankelijker te maken," zei hij virtueel.

Starmer verklaarde dat de Amerikaanse tariefverlagingen "zo snel mogelijk" van kracht zullen worden.

De Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, die naast Trump stond, zei dat de Britse markt "enorm" is.

Lutnick verklaarde dat het akkoord nieuwe markten heeft geopend, waaronder ethanol, rundvlees en "vrijwel alle producten" van Amerikaanse boeren.

"Dat zal $ 5 miljard aan kansen toevoegen voor Amerikaanse exporteurs," zei hij. "En we hebben nog steeds een tarief van 10 procent dat $ 6 miljard aan inkomsten zal opleveren voor de Verenigde Staten."

Over auto-import verklaarde Lutnick dat Rolls-Royce-motoren tariefvrij zullen zijn.

Er is afgesproken dat het VK 100.000 auto's naar de VS mag exporteren tegen het oorspronkelijke tarief van 10 procent, en dat Rolls-Royce-motoren en onderdelen voor vliegtuigen tariefvrij van het VK naar de VS kunnen worden geëxporteerd, aldus Lutnick.