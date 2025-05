Op vrijdag vond een plechtige ceremonie plaats op het schiereiland Gelibolu (Gallipoli) in Turkije ter herdenking van de 110e verjaardag van de Slag om Çanakkale. Tijdens deze herdenking werden de soldaten uit verschillende landen geëerd die hun leven verloren in een van de meest bepalende campagnes van de Eerste Wereldoorlog.

Het evenement bij het Lone Pine Memorial opende met optredens van militaire bands en bevatte traditionele elementen zoals een didgeridoo optreden van een Australische soldaat - een knipoog naar het Aboriginal erfgoed van het land.

Trompetgeschal volgde toen de troepen ceremoniële posities innamen.

Miles Armitage, de Australische ambassadeur in Turkije, benadrukte het blijvende belang van de Çanakkale-campagne en noemde het een historische overwinning voor Turkije en een vormend moment voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Hij verklaarde dat de overwinning net zo belangrijk is voor Australië en Nieuw-Zeeland als voor de moderne geschiedenis van Turkije, maar dat deze met een hoge prijs kwam.

Viceadmiraal Mark Hammond van de Royal Australian Navy sprak ook en reflecteerde op de betekenis van deze dag.

Er werd een gebed uitgesproken ter nagedachtenis aan degenen die tijdens de campagne zijn omgekomen, gevolgd door het leggen van kransen bij het Lone Pine Memorial. De aanwezigen hielden vervolgens een minuut stilte, terwijl zowel het Turkse als het Australische volkslied werden gespeeld en hun vlaggen gezamenlijk werden gehesen.

Australiërs die aanwezig waren bij de ceremonie brachten hulde door bloemen te leggen op de omliggende begraafplaatsen, waar veel gesneuvelde soldaten begraven liggen.

De ceremonie werd bijgewoond door hooggeplaatste functionarissen en diplomaten, waaronder Sir Timothy James Hamilton Laurence, de echtgenoot van prinses Anne, Rear Admiraal Mustafa Bicen, commandant van de Straat van Çanakkale en het garnizoen, Ismail Kasdemir, hoofd van het Gallipoli Historisch Gebied, en ambassadeurs uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, India, Oostenrijk, Frankrijk en andere landen.

De herdenkingen van de campagne markeren de dood van meer dan 130.000 troepen uit Turkije, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, India en Newfoundland.

De soldaten van het Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) maakten ongeveer 11.000 van de doden uit in de campagne, die bedoeld was om het Ottomaanse Rijk uit de Eerste Wereldoorlog te verdrijven door de Straat van Çanakkale vrij te maken voor geallieerde oorlogsschepen om Istanbul, de hoofdstad, te bedreigen.