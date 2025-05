EU- en VK-onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een deal om hun betrekkingen na de Brexit te 'resetten', aldus diplomaten maandag, terwijl premier Keir Starmer zich voorbereidt om de leiders van de EU te ontvangen op een top in Londen.

EU-diplomaten zeiden dat de lidstaten groen licht hebben gegeven voor een drietal teksten die tijdens de top zullen worden ondertekend: een partnerschap voor veiligheid en defensie, een verklaring van solidariteit tussen de EU en het VK en een gemeenschappelijke intentieverklaring over onderwerpen als handel, visserij en mobiliteit van jongeren.

De gesprekken liepen door tot zondagavond om geschillen over belangrijke knelpunten op te lossen, waarbij het gevoelige onderwerp van visserijrechten bovenaan de lijst stond.

Volgens de uiteindelijke overeenkomst zal het Verenigd Koninkrijk zijn wateren openhouden voor Europese vissers gedurende 12 jaar nadat de huidige deal in 2026 afloopt, in ruil voor een permanente versoepeling van de EU-regels voor voedselimporten uit het VK.

Wat betreft jongerenmobiliteit — een ander belangrijk punt van wrijving waarbij Londen vreest dat een dergelijk programma zou kunnen leiden tot een terugkeer van het vrije verkeer tussen de EU en het VK — kwamen de onderhandelaars overeen om algemene bewoordingen te gebruiken, waarbij verdere onderhandelingen later zullen plaatsvinden.

Betrekkingen resetten

De Britse premier Keir Starmer, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad António Costa zullen later op maandag in Londen bijeenkomen.

"Er is een akkoord ... over de verschillende teksten en parallelle aspecten van de EU-VK-top," zei een EU-diplomaat.

"Voor zover ik begrijp, lijken alle lidstaten tevreden met wat er op tafel ligt nu de top op het punt staat te beginnen. Er is momenteel een schriftelijke procedure gaande om de formele goedkeuring van alle lidstaten te verkrijgen, maar dat zou geen problemen moeten opleveren," aldus de diplomaat.

Het Verenigd Koninkrijk staat op het punt om maandag de meest significante reset van de betrekkingen met de Europese Unie sinds de Brexit overeen te komen, met als doel nauwere samenwerking op het gebied van handel en defensie om de economie te laten groeien en de veiligheid op het continent te versterken.

"Met de positieve signalen van de onderhandelaars in Londen in de afgelopen dagen en uren, is het toneel nu volledig klaar voor een zeer succesvolle en constructieve reset van de relatie, waar zowel de EU als het VK van zullen profiteren," aldus de diplomaat.