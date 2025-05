De ambivalente houding van Duitsland ten opzichte van het recente vonnis van het Internationaal Strafhof (ICC) tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant zou een nieuwe dynamiek binnen de internationale organisatie kunnen veroorzaken. Dit roept vragen op over de toewijding van Berlijn aan het Statuut van Rome, waarvan het een ondertekenaar is.

“Aangezien het Hof opereert op basis van een multilateraal verdrag, is de meest geschikte manier om deze kwesties aan te pakken door de verdragsstaten te laten beslissen. Deze aanpak versterkt de legitimiteit van het proces, vooral in gevallen van niet-naleving,” zegt Andrea Maria Pelliconi, universitair docent Mensenrechtenrecht aan de Universiteit van Southampton.

Pelliconi verwees naar de Assembly of States Parties (ASP) – een toezichts- en wetgevend orgaan dat bestaat uit 124 landen die het Statuut van Rome hebben geratificeerd of eraan zijn toegetreden. Dit verdrag leidde in 2002 tot de oprichting van het ICC.

Wanneer het ICC zaken doorverwijst naar de ASP, vraagt het in wezen om collectieve input of interventie van de verdragsstaten van het Statuut van Rome. Dit gebeurt wanneer het Hof problemen tegenkomt die het niet zelfstandig kan oplossen, zoals een gebrek aan samenwerking van staten, handhavingsproblemen of systematische belemmeringen van zijn operaties.

“De Assembly of States Parties zou tegenmaatregelen kunnen nemen, maar ik denk niet dat het pleiten voor de uitsluiting van Duitsland van het Statuut van Rome een wenselijke of effectieve reactie zou zijn op niet-naleving,” zegt Pelliconi tegen TRT World.

De Duitse regering is een fervent voorstander van Israël, waarbij bondskanselier Olaf Scholz herhaaldelijk de speciale verantwoordelijkheid van Duitsland voor de veiligheid van Israël benadrukt vanwege het nazi-verleden van het land.

Deze historische last vertaalt zich echter vaak in een buitenlands beleid dat Israël zonder meer beschermt, zelfs wanneer het ernstige misdaden pleegt en herhaaldelijk het internationaal recht schendt.

Het meest recente voorbeeld hiervan kwam vorige week, toen Duitsland doorging met het steunen van Israël, ondanks dat het ICC arrestatiebevelen uitvaardigde tegen premier Netanyahu en voormalig minister Gallant vanwege hun rol in de Gaza-oorlog.

Gevraagd tijdens een persconferentie in Berlijn of Duitsland Israël zou blijven steunen, antwoordde regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit: “Onze houding ten opzichte van Israël blijft ongewijzigd.”

In een controversiële stap hervatte Berlijn vorige maand ook de wapenleveranties aan Tel Aviv, ondanks dat de onvoorwaardelijke steun aan Israël steeds meer leidt tot wereldwijde isolatie.

De regeringswoordvoerder voegde eraan toe dat hoewel Duitsland over het algemeen het ICC steunt, het nog niet heeft besloten of het de arrestatiebevelen tegen Netanyahu en Gallant zal uitvoeren als zij Duits grondgebied betreden.

Hij wees ook op de “unieke relatie en grote verantwoordelijkheid van Duitsland jegens Israël” als gevolg van de Duitse geschiedenis, en suggereerde dat dit een rol zou spelen in het besluitvormingsproces.

Pelliconi betwijfelt dat Duitsland de ICC-arrestatiebevelen volledig zou weigeren, hoewel ze opmerkt dat de aanpak waarschijnlijk genuanceerder zal zijn. “Ik denk niet dat we de uitspraken van Duitse politici moeten interpreteren als een volledige afwijzing van het arrestatiebevel. Deze uitspraken zijn zorgvuldig geformuleerd en weerspiegelen politieke voorzichtigheid in plaats van openlijke kritiek op het ICC. Duitsland’s toon is ver verwijderd van de denigrerende en intimiderende retoriek van de VS of de buitengewone beslissing van Hongarije om Netanyahu uit te nodigen voor een bezoek,” legt ze uit.

Ze licht verder toe: “Duitsland is zich volledig bewust van zijn juridische verplichtingen onder het Statuut van Rome. Hoewel hun uitspraken frustrerend kunnen lijken, is het belangrijkste dat ze niet uitsluiten de bevelen uit te voeren.”

“De onderliggende boodschap aan Netanyahu en Gallant is duidelijk: ze lopen een reëel risico op arrestatie als ze Duits grondgebied betreden. Dat op zich, is al een belangrijk resultaat,” voegt ze toe.

Wat gebeurt er als Duitsland de ICC-verplichtingen afwijst?

Aangezien Duitsland een meer genuanceerde positie heeft ingenomen door respect voor de ICC-uitspraak aan te kondigen maar twijfels te uiten over de praktische uitvoering, zal de ultieme test van Berlijns standpunt pas duidelijk worden als Netanyahu of Gallant Duits grondgebied betreedt.

Maar als Duitsland zou weigeren de ICC-arrestatiebevelen uit te voeren, zou dit ongetwijfeld de rechtsstaat ondermijnen en aanzienlijke sancties met zich meebrengen.

Volgens artikel 86 van het Statuut van Rome moeten alle verdragsstaten volledig samenwerken met het Hof om zijn mandaat te ondersteunen. Als partij bij het Statuut moet Duitsland dit doen, inclusief het uitvoeren van arrestatiebevelen.

Het niet arresteren van Netanyahu zou echter neerkomen op niet-naleving van zijn verdragsverplichtingen, wat de autoriteit van het ICC en zijn vermogen om verantwoording af te dwingen zou ondermijnen.

Gevraagd naar de implicaties als Duitsland officieel de ICC-uitspraak zou afwijzen, zegt Pelliconi dat dit een schending van zijn juridische verplichtingen onder het Statuut van Rome zou zijn. Dit zou het ICC ertoe kunnen brengen Duitsland te veroordelen wegens niet-naleving, zoals het in september deed met Mongolië vanwege het niet arresteren van de Russische president Vladimir Poetin, die ook onder een internationaal arrestatiebevel valt.

De reactie van het ICC op de niet-naleving door Mongolië was resoluut: het verwees de zaak naar de ASP, die publiekelijk de juridische plichten van de lidstaten bevestigde.

“...Het ICC stelde vast dat Mongolië, door Poetin niet te arresteren terwijl hij op zijn grondgebied was en hem niet aan het Hof over te dragen, heeft nagelaten te voldoen aan het verzoek van het Hof om in dit opzicht samen te werken, in strijd met de bepalingen van het Statuut van Rome,” aldus het Hof.

Hoewel de ASP geen arrestaties kan afdwingen, heeft het aanzienlijke invloed door politieke druk uit te oefenen en formele veroordelingen uit te spreken om naleving te waarborgen. Dit gebeurt echter meestal via diplomatieke middelen in plaats van via uitsluitingsmechanismen, omdat het ICC afhankelijk is van wereldwijde consensus en steun om effectief te functioneren.

“Als het doel is om samenwerking te verzekeren,” zegt Pelliconi, “kan het betrekken van de Assembly grotere politieke druk uitoefenen om naleving te stimuleren.”

Een tegenstrijdigheid in principes

Of Duitsland nu besluit de ICC-uitspraak te volgen of niet, de consequente steun aan de Netanyahu regering zendt een verontrustende boodschap naar de Palestijnen: hun lijden is ondergeschikt aan de historische schuld van Duitsland, wat een cyclus van straffeloosheid in stand houdt die verdere geweld en onrechtvaardigheid aanwakkert.

Critici stellen dat het beschermen van Netanyahu een selectieve toepassing van Duitsland’s historische lessen weerspiegelt. In plaats van de belofte van ‘nooit meer’ na te komen, ondermijnt Duitsland gerechtigheid en mensenrechten door Israël niet ter verantwoording te roepen.

“Duitsland zou de wet niet moeten trotseren uit angst om antisemitisch genoemd te worden. Integendeel, gezien zijn geschiedenis heeft Duitsland een morele verplichting om het internationaal recht en gerechtigheid te handhaven,” zegt Pelliconi.

“Het bekritiseren van de Israëlische regering is in feite niet antisemitisch. Veel Joden en Israëli’s verzetten zich tegen de verschrikkingen die plaatsvinden in Gaza en elders,” vervolgt ze.

Opmerkelijk is dat Theodore Meron, een Holocaust-overlevende en voormalig Israëlisch diplomaat, een sleutelrol speelde in het adviseren van de ICC-aanklager over de arrestatiebevelen.

“Het Joodse volk en Israëlische politici die worden beschuldigd van oorlogsmisdaden zijn niet hetzelfde. Het tegenovergestelde beweren zou pas echt antisemitisch zijn,” zegt Pelliconi.