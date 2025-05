De Britse regering heeft donderdag een tijdelijk verbod ingevoerd op het meenemen van vlees- en kaasproducten door vakantiegangers uit de EU naar het Verenigd Koninkrijk. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een groeiende uitbraak van mondenklauwzeer (MKZ) op het Europese vasteland.

Sinds zaterdag is het reizigers verboden om producten zoals gedroogd vlees en kaas, inclusief die in sandwiches, mee terug te nemen. De beperkingen gelden ongeacht of de goederen vooraf verpakt zijn of gekocht zijn in belastingvrije winkels, aldus de regering in een verklaring.

Deze maatregel volgt op een eerder verbod op soortgelijke producten uit Duitsland, Hongarije, Slowakije en Oostenrijk, waar het aantal gevallen van deze veeziekte toeneemt.

MKZ is een zeer besmettelijk virus dat dieren treft. Het veroorzaakt pijnlijke blaren in de mond en onder de hoeven, wat leidt tot kreupelheid en problemen met eten. Hoewel de ziekte geen risico vormt voor mensen, neemt de Britse regering voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen, vooral omdat er momenteel geen gevallen van MKZ in het Verenigd Koninkrijk zijn.

Ambtenaren waarschuwen dat producten van dierlijke oorsprong, zoals vlees en zuivel, het virus kunnen overdragen. Zelfs als deze producten bedoeld zijn voor menselijke consumptie, kunnen ze een risico vormen als ze op de verkeerde manier worden weggegooid en door wilde dieren of vee worden gegeten.

Het verbod maakt deel uit van een bredere inspanning om de Britse landbouwsector te beschermen tegen de mogelijk verwoestende gevolgen van een MKZ-uitbraak.