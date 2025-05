Het Turkse internationale spoorweg- en logistiek bedrijf Pasifik Eurasia en China Railway bundelen hun krachten om het spoorvervoer op de Middle Corridor nieuw leven in te blazen na een diplomatiek overleg in Peking op 23 mei.

Tijdens het bezoek van de Turkse minister van Transport en Infrastructuur, Abdulkadir Uraloglu, aan China ontmoetten Fatih Erdogan, voorzitter van Pasifik Holding, en Song Xiude, algemeen directeur van China Railway, elkaar.

De betrokken partijen kwamen overeen samen te werken om het volledige potentieel van de Middle Corridor-route, een belangrijk onderdeel van het Belt and Road Initiative, te benutten.

Fatih Erdogan verklaarde dat Pasifik Eurasia, opgericht in 2019, een toonaangevend bedrijf is in de internationale spoorweglogistiek van Turkije en verantwoordelijk is voor 95 procent van het vervoer op de Baku-Tbilisi-Kars (BTK) spoorlijn.

Hij benadrukte dat Pasifik Eurasia een sleutelrol speelde in het heractiveren van de lijn nadat deze in 2017 werd geopend maar vervolgens ongebruikt bleef.

Erdogan gaf aan dat Pasifik Eurasia bij haar activiteiten in China altijd de visie van de Middle Corridor in gedachten heeft gehouden, met de overtuiging dat deze transportroute ooit een groot zakelijk volume zal genereren. Hij benadrukte dat Turkije zijn strategische geografische ligging kan benutten om een logistiek centrum te worden, wat ook bijdraagt aan het ondernemerschap in de private sector van het land.

Grootschalig verkeer op de route

Erdogan wees erop dat het bedrijf vele primeurs heeft gerealiseerd tussen Turkije en China, zoals de eerste bloktrein van China naar Turkije, de eerste exporttrein van Turkije naar China en de eerste bloktrein tussen China en Europa via de Middle Corridor.

Hij merkte op dat de pandemie, die uitbrak op een moment dat deze inspanningen meer succes zouden opleveren, de operaties heeft vertraagd.

Erdogan verklaarde dat China aanzienlijke investeringen heeft gedaan in spoorvervoer als onderdeel van het landcomponent van het Belt and Road Initiative, met name in de Euraziatische Noordelijke Corridor, die door China, Rusland en Europa loopt.

Hij gaf aan dat jaarlijks ongeveer 20.000 goederentreinen deze route gebruiken en dat er ongeveer 2 miljoen TEU-containers via deze lijn worden vervoerd. Daarentegen rijden er slechts 300 treinen per jaar op de Middle Corridor-route, wat volgens hem wijst op een groot onbenut potentieel.

Erdogan benadrukte dat de Middle Corridor Turkije’s project zou moeten zijn om grootschalig verkeer op de route te realiseren, "met Turkije aan de ene kant en China aan de andere kant."

Hij zei: "Het Belt and Road Initiative is China’s project, en de Middle Corridor zou Turkije’s project moeten zijn, omdat de lijn alleen via Turkije kan uitgroeien tot een route zoals de Euraziatische Noordelijke Corridor."

Hij vermeldde dat het bedrijf contact heeft opgenomen met Turkse functionarissen en hun steun heeft gekregen, evenals met Centraal-Aziatische landen langs de route en Chinese autoriteiten, agentschappen en vertegenwoordigers van de private sector.

“Een corridor van vrede”

Erdogan verklaarde dat de voorzitter en functionarissen van China Railway vorige week Turkije hebben bezocht en dat er vervolgens een bijeenkomst in Peking is gehouden.

Tijdens zijn gesprekken met Song zei Erdogan dat ze hebben besproken dat de vracht die via de Middle Corridor wordt vervoerd beperkt blijft, maar dat Turkije het volume kan vergroten met zijn infrastructuur en transport potentieel.

Hij gaf aan dat de overeenkomst een keerpunt markeert voor de ontwikkeling van de Middle Corridor.

Erdogan zei dat de noordelijke corridor van Eurazië in de beginfase te kampen had met capaciteitstekorten, maar met steun het huidige volume heeft bereikt en dat de Middle Corridor op termijn dezelfde manier aan volume kan winnen.

Hij verklaarde dat middel- en langetermijnprojecten om de Middle Corridor en de Turkse route te verbeteren nog steeds op de agenda staan, zoals het concept voor de Zengezur corridor van Azerbeidzjan naar de Autonome Republiek Nachitsjevan, de Ontwikkelingsweg tussen Turkije en de Golf, en de derde brug die Turkije en Europa verbindt.

Fatih Erdogan voegde eraan toe dat de Middle Corridor China toegang zal bieden tot Europa en opkomende markten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en noemde het project "een corridor van vrede."