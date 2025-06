Terwijl de spanningen in het Midden-Oosten oplopen, worstelt het Pentagon met toenemende zorgen over de veiligheid van ongeveer 40.000 tot 50.000 Amerikaanse troepen en personeel die verspreid zijn over 19 locaties, van Bahrein tot Syrië.

Deze troepen zouden doelwit kunnen worden als Washington besluit Israël te steunen in aanvallen op de nucleaire infrastructuur van Iran.

Iran heeft gewaarschuwd Amerikaanse basissen in de regio aan te vallen met ballistische raketten en drones. “Als nucleaire onderhandelingen mislukken en er een conflict ontstaat met de Verenigde Staten, zal Iran Amerikaanse basissen in de regio aanvallen,” zei minister van Defensie Aziz Nasirzadeh op 11 juni, voordat Israël verrassingsaanvallen op Iran uitvoerde.

Op donderdag waarschuwde de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken de Verenigde Staten tegen het steunen van Israël te midden van de escalerende regionale spanningen.

“Als de Verenigde Staten actief het veld willen betreden ten gunste van het zionistische regime, zal Iran zijn middelen moeten inzetten om zowel de agressors een lesje te leren als zijn nationale veiligheid en belangen te verdedigen,” zei Kazem Gharibabadi, de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken.

Op woensdag gaf de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth geruststellingen aan de Senaat dat er “maximale beschermingsmaatregelen” zijn getroffen.

“We werken nauw samen met de Joint Staff en CENTCOM en elke [gevechtscommando], vooral nu, om ervoor te zorgen dat alles wat we tot onze beschikking hebben wordt ingezet om maximale bescherming van onze troepen te garanderen tegen elke mogelijke situatie,” vertelde hij de senatoren.

Toch blijven sommige wetgevers sceptisch. Senator Richard Blumenthal uitte twijfels over het vermogen van het Pentagon om zwermen drones af te weren en noemde de huidige verdediging ontoereikend.

“Ik heb geen garantie dat we in staat zijn om ons te beschermen tegen een zwerm kleine, lichte, langzaam bewegende drones,” zei Blumenthal.

De verhoogde staat van paraatheid volgt op de verrassingsaanvallen van Israël op Iran, die op 13 juni begonnen en waarbij hoge Iraanse militaire functionarissen, nucleaire wetenschappers en belangrijke locaties werden getroffen. De aanvallen resulteerden ook in honderden burgerdoden, wat Teheran ertoe bracht vergeldingsaanvallen uit te voeren.

Breder conflict provoceren?

De laatste ontwikkelingen roepen herinneringen op aan januari 2020, toen Iran reageerde op de Amerikaanse moord op generaal Qasem Soleimani met een raketaanval op Amerikaanse troepen in Irak, waarbij ongeveer 100 personeelsleden gewond raakten.

Hoewel de onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran fragiel blijven, lijkt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vastbesloten om de situatie te escaleren. Critici suggereren dat zijn campagne bedoeld is om een breder conflict uit te lokken waarbij de Verenigde Staten betrokken raken.

Het Pentagon heeft militaire middelen en extra wapens in de regio herverdeeld. Troepen in Qatar, waar de grootste Amerikaanse basis in het Midden-Oosten is gevestigd, zijn versterkt. De USS Nimitz vliegdekschipgroep is in positie gebracht. Pentagon-functionarissen benadrukten dat de troepen zich in een defensieve houding bevinden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich niet formeel verbonden aan het Israëlische offensief, maar heeft vaag mogelijke militaire betrokkenheid gesuggereerd door te zeggen: “Misschien doe ik het. Misschien doe ik het niet.”