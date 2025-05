China vierde onlangs zijn 75e verjaardag met een groots receptie in de Grote Hal van het Volk in Peking. Anders dan voorgaande jaren ontbrak het dit keer aan pracht en praal, wat wijst op uitdagende tijden voor de Volksrepubliek onder president Xi Jinping.

In zijn toespraak tot staatsgasten, hoogwaardigheidsbekleders en functionarissen van de regerende Communistische Partij, reflecteerde Xi op de sociale en economische prestaties van China in de afgelopen 75 jaar. Hij benadrukte dat niets de verdere vooruitgang van het land in de weg zou staan.

Tegelijkertijd waarschuwde hij echter voor "ruwe zeeën" in de toekomst, veroorzaakt door toenemende internationale en binnenlandse bedreigingen, zoals de stijgende kosten van levensonderhoud, een vergrijzende bevolking en spanningen met de Filipijnen in de betwiste Zuid-Chinese Zee.

Deze problemen vereisen praktische en duurzame oplossingen, maar Xi lijkt zich vooral te richten op het versterken van het Chinese nationalisme.

In zijn toespraak verwees hij herhaaldelijk naar de hereniging van Taiwan met het vasteland en de verjonging van de Chinese natie samen met "landgenoten" in Hongkong en Macau. Xi riep het Chinese volk ook op om veerkrachtig te blijven in het licht van binnenlandse en internationale uitdagingen.

Gezien de sterke verwevenheid van Peking met de wereldeconomie, kan het vasthouden aan nationalistische retoriek in plaats van zich te richten op binnenlandse hervormingen wereldwijde gevolgen hebben. Dit kan internationale markten, handel en investeringen verstoren.

Uitdagingen vooruit

China heeft nu een van de grootste economieën ter wereld. Het land was sterk genoeg om schokken zoals de COVID-19 pandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te doorstaan.

Maar na jaren van economische groei komen er nu verschillende problemen samen die de vooruitgang vertragen, zoals de instorting van de vastgoedmarkt, de vergrijzende bevolking en de stijgende jeugdwerkloosheid.

Vooruitkijkend is de eerste uitdaging voor Xi om het moreel van het land te verhogen, wat op zijn beurt de consumentenbestedingen en het vertrouwen van investeerders zou kunnen stimuleren.

Dit vereist een heroriëntatie van het beleid om de binnenlandse economische groei beter te ondersteunen.

Dit kan betekenen dat strenge financiële regelgeving, die Xi in 2020 invoerde om overmatige leningen in te perken, moet worden teruggedraaid. Deze maatregelen hebben een domino-effect gehad op de economie.

Eerst ging het binnenlandse vastgoedbedrijf Evergrande Group failliet in 2021. Vervolgens zag de bouwsector een stijging van de werkloosheid en een daling van de binnenlandse consumentenbestedingen, terwijl de internationale groeivooruitzichten afnamen.

Daarna kwam de stijgende jeugdwerkloosheid in 2024. De achteruitgang van sectoren die voorheen Chinese jongeren tewerkstelden, zoals financiën en informatietechnologie, heeft geleid tot wijdverspreide werkloosheid en bijgedragen aan ontevredenheid onder jongeren.

Dit is grotendeels te wijten aan de ambitie van de president om van China een technologische grootmacht te maken - een belangrijk doel, maar een dat miljoenen jonge Chinezen in de arbeidsmarkt werkloos heeft gemaakt.

Een ander probleem waarmee China wordt geconfronteerd, is demografisch van aard. Het land heeft de afgelopen jaren geprobeerd het geboortecijfer te verhogen, maar Xi's "Drie-Kind-Politiek," geïntroduceerd in 2021, heeft weinig succes gehad.

Het beleid werkt vooral averechts in het platteland van China, vanwege economische moeilijkheden zoals hogere kosten van levensonderhoud, gebrek aan toegang tot universeel onderwijs en mobiliteitsbeperkingen.

Zuid-Chinese Zee

De binnenlandse economie van China wordt ook niet geholpen door spanningen met de Filipijnen over militaire oefeningen in de betwiste Zuid-Chinese Zee.

Hoewel dit geen nieuw fenomeen is, vormt de zware militarisering door de Verenigde Staten en hun bondgenoten, waaronder de Filipijnen, een serieuze bedreiging voor China's maritieme handel, die in 2024 meer dan 64 procent van de totale handel uitmaakt.

Dit stelt Xi voor een dilemma. Enerzijds wil hij China's aanspraken op de regio versterken en de VS en hun bondgenoten uitdagen over wat China beschouwt als zijn territoriale rechten. Anderzijds wil hij de handelsstabiliteit behouden te midden van toenemende binnenlandse economische zorgen.

Beide posities lijken moeilijk te verenigen.

Hoewel China eerder prioriteit heeft gegeven aan onderhandelingen met de Filipijnen, is het belangrijk dat Xi de oorlogszuchtige retoriek tegen Manilla tempert. Alleen dan kunnen misverstanden worden vervangen door diplomatieke inspanningen om tot een oplossing te komen.

Wereldwijde belangen

De belangen voor de internationale gemeenschap zijn groot als Xi blijft prioriteit geven aan het projecteren van economische kracht in plaats van deze te versterken.

Om zijn profiel als economisch veerkrachtige natie te versterken, moet de regering van Xi een strategische visie aannemen die praktische maatregelen omvat om de huidige binnenlandse problemen van het land op te lossen.

Het niet terugdraaien van staatsreguleringen op de vastgoedsector zal bijvoorbeeld de internationale handel schaden. Evenzo zal het niet aanpakken van jeugdwerkloosheid door middel van maatregelen zoals het creëren van banen het vertrouwen van internationale investeerders in de Chinese economie blijven schaden.

Lagere inkomensniveaus in de bevolking betekenen ook minder binnenlandse vraag naar buitenlandse goederen, wat meer druk legt op de binnenlandse economieën van Peking's handelspartners.

Om het profiel van China als economisch veerkrachtig land te versterken, moet de regering van Xi een strategische visie aannemen die praktische maatregelen bevat om de huidige binnenlandse problemen van het land op te lossen.