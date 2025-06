De Nederlandse extreemrechtse, anti-moslimleider Geert Wilders heeft gezegd dat zijn PVV-partij de regeringscoalitie zou verlaten, waardoor de rechtse regering ten val komt.

De coalitiepartners, die bestaan uit de conservatieve VVD, de centrumpartij NSC en de boerenpartij BBB, slaagden er niet in om een akkoord te bereiken met PVV-leider Geert Wilders. Wilders had ingrijpende beperkingen geëist op het Nederlandse asiel- en migratiebeleid.

"Geen handtekening onder onze asielplannen. De PVV verlaat de coalitie," schreef Wilders in een bericht op X.

Wilders, wiens partij een sleutelrol speelt in de coalitie, drong erop aan dat tien strenge nieuwe maatregelen aan het coalitieakkoord zouden worden toegevoegd. Deze maatregelen omvatten onder andere gesloten grenzen voor asielzoekers, meer militaire grenscontroles, minder asielcentra en de uitzetting van Syrische vluchtelingen met tijdelijke verblijfsvergunningen, aldus VRT nieuws.

"Als er niets of niet genoeg verandert, is de PVV weg," had Wilders een dag eerder al gedreigd.

Ondertussen reageerden de leiders van de andere coalitiepartijen met woede en teleurstelling.

VVD-leider Dilan Yesilgöz zei: "Hij kiest voor zijn eigen ego en zijn eigen belangen. Ik ben verbijsterd. Hij gooit de kans op een rechts beleid weg. Dit is super onverantwoordelijk."

BBB-leider Caroline van der Plas veroordeelde de stap eveneens. "Hij heeft alle troeven in handen en trekt bewust de stekker eruit," zei ze.

NSC-leider Nicolien van Vroonhoven voegde eraan toe dat de bijeenkomst onnodig was, omdat er al werd gewerkt aan enkele van Wilders' zorgen.