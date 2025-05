De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat de hernieuwde contacten met Oekraïne in Istanbul aantonen dat beide partijen "in de juiste richting bewegen."

Na een twee uur durend telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump op maandag, liet de Russische leider weten dat Moskou bereid is te werken aan een memorandum voor een toekomstig vredesverdrag. Poetin bedankte Trump voor zijn steun bij het hervatten van directe gesprekken tussen Moskou en Kiev en zei dat Trump de Russische steun voor vrede erkende, hoewel de belangrijkste vraag blijft hoe men richting vrede kan bewegen.

"We hebben met de president van de Verenigde Staten afgesproken dat Rusland een voorstel zal doen en bereid is samen met de Oekraïense zijde te werken aan een memorandum over een mogelijk toekomstig vredesakkoord, waarin een aantal posities worden gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld de principes van een regeling en de timing van een mogelijk vredesakkoord," vertelde Poetin aan verslaggevers nabij het Zwarte Zee-resort Sochi.

Pad naar vrede

Indien passende overeenkomsten worden bereikt, zou er een staakt-het-vuren kunnen komen, aldus Poetin, die eraan toevoegde dat directe gesprekken tussen Rusland en Oekraïne "reden geven om te geloven dat we over het algemeen op de goede weg zijn."

"Ik wil opmerken dat de positie van Rusland in grote lijnen duidelijk is. Het belangrijkste voor ons is om de oorzaken van deze crisis weg te nemen," zei Poetin. "We moeten alleen de effectiefste manieren bepalen om richting vrede te bewegen."

Gesprekken starten 'onmiddellijk'

Trump verklaarde dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden beginnen met gesprekken over een staakt-het-vuren na zijn gesprek met Poetin, maar de Russische leider ging niet akkoord met het onvoorwaardelijke bestand dat door Washington werd voorgesteld. Trump schetste een optimistischer beeld van de situatie na het twee uur durende gesprek, terwijl hij wanhopig op zoek is naar een oplossing voor een slepende crisis die hij tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde binnen 24 uur op te lossen.

Wachten op details

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy zei dat hij geen details had over een “memorandum” over een routekaart voor vrede dat Poetin zei te hebben besproken met Trump, maar dat hij bereid was de voorstellen van Moskou te bekijken.

“Zodra we het memorandum of de voorstellen van de Russen hebben ontvangen, zullen we in staat zijn om onze visie dienovereenkomstig te formuleren, zoals wij die zien,” vertelde Zelenskyy aan verslaggevers in Kiev, eraan toevoegend dat hij geen verdere details had over het mogelijke document.

Paus biedt aan om gesprekken te hosten

Paus Leo XIV heeft aangeboden om de vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne te hosten, een gebaar dat werd verwelkomd door Amerikaanse en Europese leiders, aldus de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ze zei dat "de bereidheid van de Heilige Vader om de gesprekken in het Vaticaan te verwelkomen positief werd beoordeeld."

De ontwikkelingen volgen op directe gesprekken tussen Russische en Oekraïense functionarissen in Istanbul op vrijdag—hun eerste in meer dan drie jaar. De besprekingen maakten deel uit van een bredere internationale inspanning om een einde te maken aan de oorlog.