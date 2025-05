Een 3-jarig meisje, dat het eerste bevestigde menselijke geval van H5N1-vogelgriep in het land was, is overleden, zo meldden de gezondheidsautoriteiten.

Op 1 april bevestigde het Nationaal Instituut voor Diagnostiek en Epidemiologische Referentie (InDRE) dat het jonge meisje uit de westelijke staat Durango besmet was geraakt met de A(H5N1)-variant van het virus.

Ze werd met spoed overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de aangrenzende staat Coahuila, waar ze in kritieke toestand verkeerde.

"Vroeg in de ochtend ontvingen we de bevestiging van het tragische overlijden van het 3-jarige meisje," zei Eliud Aguirre, de gezondheidssecretaris van Coahuila, tijdens een persconferentie op dinsdag.

De doodsoorzaak werd vastgesteld als meervoudig orgaanfalen en ademhalingsfalen.

Aguirre gaf aan dat de oorsprong van de infectie nog onbekend is en dat de autoriteiten de situatie blijven monitoren om verdere infecties te voorkomen. Tot nu toe zijn er geen aanvullende gevallen van het virus vastgesteld.

Familieleden van het meisje en het medisch personeel dat haar behandelde, worden nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden.

Tot nu toe zijn 38 mensen getest, en allen hebben negatief getest.

"We blijven waakzaam en blijven de situatie monitoren om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe gevallen opduiken. Tot op heden zijn er geen nieuwe gevallen gemeld, vooral hier in Coahuila," aldus Aguirre.

Vorig jaar overleed een 59-jarige man uit de staat Mexico aan vogelgriep veroorzaakt door de A(H5N2)-variant.