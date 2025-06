Noord-Korea heeft Israël veroordeeld voor zijn militaire agressie tegen Iran en het bestempeld als een "misdaad tegen de menselijkheid". Het waarschuwde dat dit het risico met zich meebrengt van een bredere oorlog in het onstabiele Midden-Oosten.

In een verklaring die donderdag werd uitgegeven door het nieuwsagentschap KCNA, liet een woordvoerder van het Noord-Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat Pyongyang "ernstige bezorgdheid" uitte over de militaire aanvallen van Israël op Iraanse civiele, nucleaire en energie-installaties en deze "krachtig veroordeelt".

De woordvoerder verklaarde dat het doden van burgers bij Israëlische aanvallen "een onvergeeflijke misdaad tegen de menselijkheid" is en beschuldigde Tel Aviv van "door de staat gesteund terrorisme" dat het risico op "een nieuwe totale oorlog" in de regio vergroot.

Noord-Korea waarschuwde ook de Verenigde Staten en Europese landen om zich niet verder te mengen.

"De huidige ernstige situatie, die door de wereld wordt waargenomen, bewijst duidelijk dat Israël, gesteund en beschermd door de VS en het Westen, een kankerachtige entiteit is voor vrede in het Midden-Oosten en een hoofdschuldige in het vernietigen van wereldvrede en veiligheid," aldus de woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

"De internationale gemeenschap houdt de VS en westerse machten nauwlettend in de gaten terwijl zij de vlammen van oorlog aanwakkeren en vraagtekens zetten bij het legitieme soevereine recht en de uitoefening van het recht op zelfverdediging van Iran, het slachtoffer," voegde de woordvoerder eraan toe.

'Catastrofale fase'

De opmerkingen van Noord-Korea komen op een moment dat de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat zijn "geduld op was" met Iran.

Noord-Korea riep Washington op om zich terughoudend op te stellen en waarschuwde dat de acties van de VS en zijn bondgenoten "de situatie in het Midden-Oosten naar een onbeheersbare catastrofale fase duwen".

De opmerkingen van Trump volgden nadat de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei zijn eisen voor een "onvoorwaardelijke overgave" had afgewezen en de Verenigde Staten waarschuwde voor "onherstelbare schade" als het zou ingrijpen.

Ondertussen meldde The Wall Street Journal dat Trump dinsdag aan zijn adviseurs had laten weten dat hij aanvalsplannen tegen Iran had goedgekeurd, maar dat hij wachtte om te zien of Iran zijn nucleaire programma zou opgeven.