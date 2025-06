Tesla-CEO Elon Musk heeft verklaard dat zonder zijn steun de Amerikaanse president Donald Trump de verkiezingen zou hebben verloren van zijn Democratische rivaal Joe Biden. Hij voegde eraan toe dat de 'echte reden' waarom overheidsdocumenten over de in diskrediet geraakte financier Jeffrey Epstein niet volledig openbaar zijn gemaakt, is omdat Trump daarin wordt genoemd. Dit alles speelt zich af te midden van een escalerende ruzie tussen de voormalige bondgenoten.

"Tijd om de echte bom te laten vallen: @realDonaldTrump staat in de Epstein-bestanden. Dat is de echte reden waarom ze niet openbaar zijn gemaakt. Fijne dag, DJT!" schreef Musk donderdag op X.

"Onthoud deze post voor de toekomst. De waarheid zal uitkomen."

Musk en Trump hebben elkaar de laatste tijd steeds scherpere verwijten gemaakt, nadat de techmiljardair de regering had verlaten en oppositie begon te voeren tegen Trumps omvangrijke uitgaven- en belastingwet. Eerder op donderdag suggereerde Trump dat hij Musk zou kunnen treffen door miljarden dollars aan overheidsfinanciering voor diens bedrijven te schrappen.

"De makkelijkste manier om geld te besparen in onze begroting, miljarden en miljarden dollars, is door Elons overheidssteun en contracten te beëindigen," schreef Trump in een bericht op sociale media. "Ik was altijd verbaasd dat Biden dat niet deed!"

'Trump zou de verkiezingen hebben verloren'

Musk verklaarde eerder dat Trump de Amerikaanse verkiezingen van 2024 zou hebben verloren zonder zijn steun en suggereerde dat het misschien tijd is voor het land om een nieuwe politieke partij op te richten. "Zonder mij zou Trump de verkiezingen hebben verloren, zouden de Democraten het Huis controleren en zouden de Republikeinen 51-49 in de Senaat staan," schreef Musk op X. "Wat een ondankbaarheid."

Musk plaatste een peiling voor zijn meer dan 220 miljoen volgers met de vraag of het tijd is om een nieuwe politieke partij in de VS te vormen. Hoewel de peiling nog 23 uur te gaan had, gaf bijna 83 procent van de respondenten aan dat het tijd is.

De opmerkingen en de schijnbare verkenning van de politieke mogelijkheden markeren de laatste escalatie in de groeiende ruzie tussen de voormalige politieke bondgenoten, nadat Musk het Witte Huis verliet waar hij leiding gaf aan Trumps inspanningen om de overheid te verkleinen.

Trump verklaarde donderdag dat hij "zeer teleurgesteld" is in Musk, te midden van de campagne van de techmiljardair tegen de kenmerkende uitgaven- en belastingwet van de president. De president suggereerde dat Musks kritiek op zijn "grote, mooie wet" mogelijk voortkomt uit jaloezie.

"Ik denk dat hij de plek mist. Ik denk dat hij daar wegging en ineens niet meer in dit prachtige Oval Office zat," zei hij.

"Ik ben erg teleurgesteld, want Elon kende de innerlijke werking van deze wet beter dan bijna iedereen hier, beter dan jullie allemaal. Hij wist er alles van. Hij had er geen probleem mee. En ineens had hij een probleem, en dat probleem ontstond pas toen hij ontdekte dat we het EV-mandaat moesten schrappen," zei Trump in het Oval Office terwijl hij de Duitse bondskanselier Friedrich Merz ontving.

Tesla-aandelen kelderen

Tesla-aandelen dalen te midden van escalerend conflict. De 'EV-verplichting' verwijst naar een langlopende eenmalige belastingvermindering van maximaal 7500 dollar voor kopers van elektrische voertuigen.

De aandelen van Tesla daalden fors tijdens de handel aan het einde van de dag, waarbij de autofabrikant bijna 16 procent verloor te midden van het escalerende conflict.

Musk reageerde snel met een bericht op X met “whatever” en weerlegde Trumps suggestie dat hij het wetsvoorstel zelfs had gezien voordat hij het Witte Huis verliet, door de bewering “onwaar” te noemen. Hij erkende echter dat een deel van zijn verzet voortkomt uit de afschaffing van de belastingvermindering voor elektrische voertuigen.

“Dit wetsvoorstel is mij nooit getoond en werd zo snel in het holst van de nacht aangenomen dat bijna niemand in het Congres het zelfs maar kon lezen!”, schreef hij.

“Houd de bezuinigingen op EV/zonne-energie in het wetsvoorstel, ook al worden de subsidies voor olie en gas niet aangeraakt (heel oneerlijk!!), maar schrap de BERG van WALGELIJKE VARKENSVLEES in het wetsvoorstel. In de hele geschiedenis van de beschaving is er nog nooit wetgeving geweest die zowel groot als mooi was. Iedereen weet dat! Je krijgt óf een groot en lelijk wetsvoorstel óf een slank en mooi wetsvoorstel. Slank en mooi is de juiste keuze,” voegde hij eraan toe.

Musk intensiveerde woensdag zijn kruistocht om wetgevers te overtuigen Trumps "grote, mooie wet" te schrappen, die naar schatting de Amerikaanse begrotingstekorten in het komende decennium met $ 2,42 biljoen zal vergroten.

"Amerika failliet laten gaan is NIET oké!" plaatste Musk woensdag op X.