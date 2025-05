De inflatie in Turkije is al tien maanden op een rij gedaald, en deze positieve trend zal naar verwachting aanhouden. Dit heeft de Turkse minister van Financiën, Mehmet Simsek, verklaard, waarbij hij de sterke toewijding van het land aan de strijd tegen inflatie benadrukte.

“We zijn vastbesloten om het programma voor desinflatie uit te voeren. Er is een zeer sterke politieke wil, en we hebben een robuust programma,” zei Simsek vrijdag tijdens zijn toespraak op de Internationale Economische Top in Sakarya, die via een liveverbinding werd gehouden.

Sterke hervormingsagenda sinds juni 2023

Simsek benadrukte dat Turkije, ondanks structurele uitdagingen wereldwijd, een strategisch voordeel heeft en er actief aan werkt om dit om te zetten in winst op de lange termijn.

“Om deze reden voeren we sinds juni 2023 resoluut ons macro-economische stabiliteits- en hervormingsprogramma uit,” merkte hij op.

Bij het schetsen van de hoofddoelen van het programma zei hij: “Ons doel is om de inflatie permanent terug te brengen naar enkelcijferige percentages, fiscale ruimte te creëren voor hervormingen door de begrotingsdiscipline te versterken, macro-financiële kwetsbaarheden te minimaliseren door het tekort op de lopende rekening te verkleinen, en uiteindelijk structurele transformatie te bereiken door productiviteit, concurrentievermogen en potentiële groei te stimuleren.”

‘Turkije veerkrachtiger tegen wereldwijde handelsschokken’

Met betrekking tot de toenemende mondiale protectionisme waarschuwde Simsek dat handelsoorlogen en stijgende tarieven onzekerheid creëren op de wereldmarkten, wat de wereldwijde groei onder de 3 procent dreigt te drukken.

“Protectionisme is niet nieuw—het is de afgelopen 15 jaar gestaag gegroeid. Sinds de wereldwijde financiële crisis in 2008 zijn handelsbeperkingen 11 keer toegenomen,” verklaarde hij, waarbij hij de intensiverende geopolitieke rivaliteit tussen de VS en China als een belangrijke drijfveer noemde.

Ondanks deze mondiale uitdagingen zei Simsek dat Turkije zich onderscheidt als veerkrachtiger in vergelijking met andere opkomende economieën.

“Er zijn twee belangrijke redenen hiervoor. Ten eerste wordt onze groei voornamelijk gedreven door binnenlandse vraag, niet door export. Het aandeel van goederenexport in ons BBP is ongeveer 20 procent, wat onze blootstelling in een protectionistische mondiale omgeving vermindert.”

“Ten tweede,” voegde hij eraan toe, “doen we het grootste deel van onze handel met naburige en bevriende landen. Achtenzestig procent van onze export gaat naar landen waarmee we vrijhandelsovereenkomsten hebben. Onze grootste handelspartner, de EU, ondersteunt een op regels gebaseerde en multilaterale handelsorde—net zoals wij dat doen. Dit vergroot ons vermogen om externe schokken op te vangen.”

China’s reactie nauwlettend volgen

Simsek erkent de indirecte effecten van wereldwijde protectionistische trends, maar zegt dat het nog te vroeg is om de impact ervan volledig in te schatten.

Hij wees echter op een van de meest kritieke onbekenden: hoe China zal reageren op de hoge tarieven die door andere grote economieën worden opgelegd.