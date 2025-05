Ierland zal wetgeving doorvoeren om de handel met Israëlische bedrijven in de bezette Palestijnse gebieden op te schorten, aldus een hoge Ierse functionaris.

De Ierse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Handel en Defensie, Simon Harris, verklaarde dat de regering dinsdag een formeel besluit over de wetgeving zal nemen. Hij hoopt dat de Commissie Buitenlandse Zaken al volgende week kan beginnen met het beoordelen van het wetsvoorstel.

Ierland, een van de EU-lidstaten die Israël sterk bekritiseert vanwege zijn aanvallen op Gaza en de bezetting van Palestijnse gebieden, stelde vorig jaar voor om de EU-Israël Associatieovereenkomst, die de economische en politieke betrekkingen tussen beide partijen regelt, op te schorten.

“De wereld moet in actie komen en heeft tot nu toe veel te weinig gedaan,” zei Harris, waarbij hij opriep tot sterkere internationale inspanningen om een staakt-het-vuren te bewerkstelligen, gijzelaars vrij te laten en toegang tot humanitaire hulp te garanderen.

De Europese Unie besloot de overeenkomst te herzien, maar Harris noemde die stap onvoldoende. “Volgens mij, en volgens Ierland, moet het meer zijn dan een herziening. Het moet worden opgeschort, want het kan niet business as usual zijn terwijl dit in Gaza gebeurt,” aldus Harris.

De onafhankelijke Ierse senator Frances Black introduceerde in 2018 een wetsvoorstel om handel met Israël te verbieden en economische steun aan illegale nederzettingen in de Palestijnse gebieden te beëindigen. Ondanks dat het wetsvoorstel verschillende wetgevende stadia heeft doorlopen, is het nog niet in wetgeving omgezet.

Israël heeft honderdduizenden Israëlische kolonisten toegestaan huizen te bouwen in de bezette Palestijnse gebieden — een stap die in directe strijd is met VN-resoluties. The Guardian onthulde dat grote reisbedrijven, waaronder Booking.com en Airbnb, Joodse kolonisten hebben geholpen om land in deze bezette gebieden commercieel te exploiteren.

Regeringen nemen stappen tegen handel met Israël

Verschillende bedrijven, zoals Ben & Jerry’s, hebben stappen ondernomen om hun zakelijke activiteiten in door Israël bezette Palestijnse gebieden te staken. Als Ierland het wetsvoorstel aanneemt, wordt het de eerste EU-lidstaat die handel met bedrijven in deze gebieden verbiedt.

Turkije, een fervente verdediger van de Palestijnse zaak, heeft in 2024 alle handel met Israël stopgezet als reactie op de genocidale oorlog van Tel Aviv tegen Gaza.

Noorwegen heeft er bij zijn bedrijven op aangedrongen geen zaken te doen met Israëlische bedrijven die bijdragen aan de bezetting, hoewel het geen formeel verbod heeft uitgevaardigd.

Eerder verplichtte het Verenigd Koninkrijk Israëlische bedrijven om goederen uit de bezette Palestijnse gebieden te labelen.

Israël heeft sinds oktober 2023 bijna 54.000 Palestijnen gedood — voornamelijk vrouwen en kinderen — in Gaza. Functionarissen zeggen dat velen nog onder het puin worden vermist.

Harris veroordeelde ook de uithongering van kinderen en het gebruik van voedsel als oorlogswapen te midden van de Israëlische blokkade, die duizenden hulpkonvooien — waaronder die gefinancierd door Irish Aid — al meer dan 80 dagen heeft verhinderd Gaza binnen te komen.