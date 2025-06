De crash van een Boeing 787 Dreamliner op donderdag in de Indiase stad Ahmedabad heeft opnieuw de aandacht gevestigd op het veiligheidsrecord van de vliegtuigfabrikant, terwijl aanhoudende zorgen over productie en toezicht weer naar voren komen.

Het passagiersvliegtuig van Air India vervoerde 242 passagiers en bemanningsleden en was onderweg naar de luchthaven Gatwick in Londen, meldde de luchtvaartmaatschappij op sociale media. Daarbij werd vermeld dat passagiers en bemanning aan boord waren toen het vliegtuig neerstortte.

Operationele problemen

Volgens de database van het Aviation Safety Network hebben Boeing 787 Dreamliner-vliegtuigen in het verleden operationele problemen ondervonden met passagiers aan boord, wat heeft geleid tot verwondingen. Er zijn echter geen dodelijke slachtoffers geregistreerd bij eerdere incidenten met dit type vliegtuig.

“We zijn op de hoogte van de eerste rapporten en werken eraan om meer informatie te verzamelen,” zei Boeing in een verklaring.

De crash komt op een moment dat Boeing nog steeds verwikkeld is in een jarenlange juridische strijd over twee dodelijke crashes van zijn 737 Max-vliegtuig in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Het bedrijf bereikte vorige maand een overeenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie, waardoor het bedrijf zou worden vrijgesteld van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de crashes, meldde The New York Times.

Volgens The New York Times zou de vliegtuigfabrikant echter nog steeds moeten toegeven dat het federale toezicht heeft belemmerd, een boete moeten betalen, bijdragen aan een fonds voor de families van de slachtoffers en investeren in veiligheids- en kwaliteitsprogramma's. De overeenkomst, die nog door een rechter moet worden goedgekeurd, werd door veel families van de slachtoffers afgewezen.

Afzonderlijk heeft het bedrijf ook te maken gehad met andere prominente veiligheidskwestie. In januari 2024 ontstond er een gat in een Boeing 737 Max 9 tijdens een vlucht van Alaska Airlines, waardoor passagiers werden blootgesteld aan krachtige wind. Boeing meldde in augustus van dat jaar aan toezichthouders dat het de panelen zou herontwerpen om eventuele storingen beter te detecteren, aldus The New York Times.

In hetzelfde jaar meldde The New York Times dat de federale luchtvaart administratie claims onderzocht van een Boeing-ingenieur, die stelde dat delen van de romp van de 787 Dreamliner, het model dat betrokken was bij de crash in India op donderdag, onjuist aan elkaar waren bevestigd en na duizenden vluchten uit elkaar zouden kunnen vallen.

Destijds beweerde Boeing dat het uitgebreide tests had uitgevoerd op de Dreamliner en “vastgesteld had dat dit geen onmiddellijk veiligheidsprobleem voor de vlucht is.”