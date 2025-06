Het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs heeft de Middle States Commission on Higher Education geïnformeerd dat Columbia University de federale antidiscriminatiewetten overtreedt.

Als gevolg hiervan, zo verklaarde het ministerie woensdag in een verklaring, voldoet de universiteit "niet aan de accreditatiestandaarden die door de Commissie zijn vastgesteld".

De Amerikaanse minister van Onderwijs, Linda McMahon, beschuldigde de leiding van Columbia ervan met "opzettelijke onverschilligheid" te hebben gehandeld ten aanzien van de vermeende intimidatie van Joodse studenten op de campus na de verrassingsaanval op Israël door de Palestijnse verzetsgroep Hamas op 7 oktober 2023.

"Dit is niet alleen immoreel, maar ook onwettig. Accreditatie-instellingen hebben een enorme publieke verantwoordelijkheid als poortwachters van federale studiefinanciering," zei McMahon.

Ze benadrukte dat accreditatie-instellingen ervoor moeten zorgen dat de instellingen onder hun toezicht voldoen aan de accreditatiestandaarden.

"We kijken ernaar uit dat de Commissie het Ministerie volledig op de hoogte houdt van de acties die worden ondernomen om te waarborgen dat Columbia voldoet aan de accreditatiestandaarden, inclusief naleving van federale burgerrechtenwetten," voegde ze eraan toe.

De opmerkingen kwamen zelfs nadat de universiteit had toegegeven aan de druk van de regering en had ingestemd met ingrijpende beleidswijzigingen, waaronder beperkingen op campusprotesten, om federale financiering te herstellen.

Campusprotesten

Columbia University werd vorig jaar een brandpunt van landelijke studentenprotesten, toen pro-Palestinademonstraties zich verspreidden over tientallen Amerikaanse universiteitscampussen als reactie op Israëls geweld in Gaza.

Studentenkampen, teach-ins en bijeenkomsten werden georganiseerd om op te roepen tot een staakt-het-vuren en tot desinvestering van universiteiten uit bedrijven die profiteren van Israëlische aanvallen. Deze protesten leidden tot zowel steun als kritiek, waarbij tegenstanders beweerden dat de demonstraties antisemitische omgevingen bevorderden.

Op Columbia escaleerden de spanningen in april toen studenten een kamp opzetten op het hoofdgrasveld van de universiteit. De politie werd later ingeschakeld om het kamp te ontmantelen, wat resulteerde in tientallen arrestaties. De universiteitsleiding kreeg sindsdien kritiek van beide kanten: voor het niet beschermen van Joodse studenten en voor het autoriseren van een politieoptreden tegen vreedzame demonstranten.

Andere prestigieuze instellingen zoals Harvard, MIT en UCLA hebben ook kritiek gekregen op hun omgang met pro-Palestijnse activisme.