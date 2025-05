De ministers van Buitenlandse Zaken van de leidende westerse democratieën komen donderdag bijeen in Canada, na zeven weken van oplopende spanningen tussen de bondgenoten van de VS en president Donald Trump over zijn koerswijzigingen in het buitenlandse beleid met betrekking tot Oekraïne en het opleggen van tarieven.

De ministers van de Groep van Zeven (G7) uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten, samen met de EU, ontmoeten elkaar in het afgelegen toeristendorp La Malbaie, gelegen in de heuvels van Quebec, voor twee dagen van overleg. In het verleden verliepen deze bijeenkomsten doorgaans in een brede consensus over de te bespreken kwesties.

Bovenaan de agenda van de partners van Washington staat een briefing over de gesprekken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio op dinsdag met Kiev in Jeddah, Saoedi-Arabië, waar Oekraïne aangaf bereid te zijn een wapenstilstand van 30 dagen te steunen.

In de aanloop naar de eerste G7-bijeenkomst onder het Canadese voorzitterschap bleek het echter lastig om een allesomvattende slotverklaring op te stellen.

Een Amerikaanse beslissing om 25 procent tarieven op te leggen op alle staal- en aluminiumimport leidde direct tot wederkerige maatregelen van Canada en de EU, wat de spanningen verder benadrukte.

Washington heeft geprobeerd rode lijnen te trekken rond de taal over Oekraïne en verzette zich tegen een aparte verklaring over het beteugelen van Rusland's zogenaamde 'schaduwvloot', een ondoorzichtig scheepvaartnetwerk dat sancties ontwijkt, terwijl het aandrong op krachtiger taal over China.

Rubio waarschuwde maandag dat Washington geen taal wil die pogingen om Rusland en Oekraïne aan de onderhandelingstafel te krijgen, zou kunnen schaden. Woensdag zei hij tegen verslaggevers dat een goede G7-verklaring zou erkennen dat de Verenigde Staten het proces om de oorlog te beëindigen vooruit hebben geholpen.

G7-diplomaten gaven aan dat het positieve resultaat uit Jeddah de gesprekken over Oekraïne mogelijk enigszins zou kunnen vergemakkelijken.

Sinds de terugkeer van Trump in het Witte Huis op 20 januari heeft de VS een minder vriendelijke houding aangenomen tegenover Oekraïne. Washington dringt aan op een snelle oplossing om de oorlog te beëindigen, eist dat Europese partners meer verantwoordelijkheid nemen zonder hun rol in toekomstige gesprekken openlijk te steunen, en heeft de banden met Moskou aangehaald.

Tarieven voor de 51e staat

Zelfs Japan, dat sterk afhankelijk is van Amerikaanse veiligheidsgaranties, heeft zich in de vuurlinie van Trump bevonden.

"Het is erg moeilijk. Misschien moeten we wachten op de G8," zei een Europese diplomaat ironisch.

Trump heeft gesuggereerd dat de G8 weer nieuw leven ingeblazen zou kunnen worden met de terugkeer van Moskou, elf jaar nadat het lidmaatschap van Rusland in de groep werd opgeschort vanwege de annexatie van de Krim.

Nergens zijn de moeilijkheden voor de bondgenoten van de VS duidelijker geweest dan in Canada.

De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Canada zijn op een historisch dieptepunt, mede door de dreigementen van Trump om tarieven op te leggen op alle importen uit Canada en zijn constante overpeinzingen over het annexeren van het land om het de 51e staat van de VS te maken.

"We zullen ons tijdens de G7 richten op al die zaken. Dat is waar de bijeenkomst over gaat. Het is geen bijeenkomst over hoe we Canada gaan overnemen," zei Rubio tegen verslaggevers, waarmee hij benadrukte hoe ongebruikelijk de betrekkingen zijn geworden.

Dat zal Ottawa mogelijk niet geruststellen. Minister van Buitenlandse Zaken Mélanie Joly zei woensdag dat ze tijdens de G7 in de aanval zou gaan.

"In elke vergadering zal ik het tariefvraagstuk aankaarten om een gecoördineerde reactie met de Europeanen te organiseren en druk uit te oefenen op de Amerikanen," zei ze.

Europese diplomaten gaven aan dat ze hopen de G7 te gebruiken om direct te beoordelen hoeveel invloed Rubio heeft op het Amerikaanse buitenlandse beleid.

Trump heeft een breed scala aan functionarissen ingezet die niet verbonden zijn aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, in gesprekken variërend van Oekraïne tot de situatie in het Midden-Oosten, waar bondgenoten zich zorgen maken over enkele van de grillige uitspraken uit Washington.