De schok van de handelsoorlog heeft verschillende gevolgen voor centrale banken in opkomende markten. Dit is in tegenstelling tot de COVID-pandemie, toen ze het monetaire beleid snel konden versoepelen, zei Gita Gopinath van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In een interview met de krant Financial Times zei de eerste plaatsvervangend algemeen directeur van het fonds dat de onvoorspelbare impact van tarieven op ontwikkelende economieën en wereldmarkten de taak van hun centrale bankiers moeilijker zou maken.

"Deze keer zal de uitdaging groter zijn voor hen, vergeleken met de pandemie," zei ze.

Gopinath gaf aan dat opkomende markten "door de mist navigeren" vanwege de onvoorspelbaarheid van Trumps handelsbeleid, wat de situatie nog meer onzekerheid geeft.

Trumps onvoorspelbare handelsbeleid

Trump legde in april een basistarief van 10 procent op voor import uit bijna elk land ter wereld, plus 25 procent heffingen op de staal-, aluminium- en autosector.

Hij kondigde ook hogere tarieven aan voor tientallen landen, maar heeft deze uitgesteld tot juli om ruimte te geven voor onderhandelingen.

De VS en China kwamen vorige maand overeen om de tarieven tijdelijk te verlagen na gesprekken in Genève, maar Trump beschuldigde Peking er vervolgens van de wapenstilstand te schenden.

Afgelopen vrijdag zei Trump tijdens een bijeenkomst in West Mifflin, Pennsylvania, dat hij de tarieven op staal en aluminium zou verdubbelen tot 50 procent, wat een nieuwe escalatie van zijn wereldwijde handelsoorlog betekent.

Hoewel Trump gelooft dat zijn handelsoorlog de Amerikaanse economie zal stimuleren, heeft de OESO haar groeivoorspelling voor de VS verlaagd naar 1,6 procent, tegen 2,2 procent in de vorige prognose, wat de grootste herziening is onder rijke landen.