Oekraïne en Rusland hebben in Istanbul een belangrijke overeenkomst bereikt om de grootste uitwisseling van krijgsgevangenen en lichamen sinds het begin van de oorlog in februari 2022 uit te voeren, zo bevestigden functionarissen van beide zijden na vredesbesprekingen onder leiding van Turkije.

“We hebben een ‘alles-voor-alles’-uitwisseling van ernstig gewonde en ernstig zieke krijgsgevangenen afgesproken. De tweede categorie betreft jonge soldaten van 18 tot 25 jaar,” zei de Oekraïense minister van Defensie, Rustem Umerov, maandag tijdens een persconferentie.

“We hebben ook afgesproken om 6000 lichamen van gesneuvelde soldaten uit te wisselen,” voegde hij eraan toe, waarbij hij benadrukte dat hoewel de overeenkomst gericht was op specifieke categorieën in plaats van vaste aantallen, het humanitaire aspect duidelijk was.

Umerov herhaalde de bredere eisen van Kiev en zei: “We dringen aan op de vrijlating van alle gevangenen en de terugkeer van al onze gevangenen en ontvoerde kinderen.”

Vladimir Medinsky, het hoofd van de Russische delegatie, bevestigde de overeenkomst eveneens.

In een gesprek met journalisten zei hij: “Moskou en Kiev zijn het eens geworden over de grootste uitwisseling van krijgsgevangenen ooit – een alles-voor-alles-formaat dat zwaar gewonde en jonge soldaten tussen de 18 en 25 jaar omvat.”

Hij voegde eraan toe dat Moskou de lichamen van 6000 Oekraïense soldaten zou teruggeven.

Een nieuwe ronde

De overeenkomst werd afgerond tijdens de tweede ronde van gesprekken in het Ciragan-paleis in Istanbul, waar Turkse bemiddelingsinspanningen beide partijen opnieuw samenbrachten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy kondigde ook aan dat Moskou en Kiev overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe ronde van uitwisselingen van krijgsgevangenen.

Tijdens een persconferentie in de Litouwse hoofdstad Vilnius zei Zelenskyy dat de delegaties documenten via Turkije uitwisselden tijdens de bijeenkomst in het Ciragan-paleis in Istanbul. “We bereiden ons voor op de vrijlating van krijgsgevangenen,” zei hij.

Ankara heeft sinds de eerste weken van de oorlog belangrijke diplomatieke ontmoetingen georganiseerd, waaronder de historische bijeenkomsten in Antalya en het Dolmabahce-kantoor van het presidentschap in Istanbul.