De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, zal op 11 maart een bezoek brengen aan Turkije voor hooggeplaatste besprekingen. Het doel van deze gesprekken is het versterken van de bilaterale betrekkingen en het bevorderen van samenwerking op belangrijke regionale en mondiale kwesties.

Tijdens zijn ontmoeting met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zullen de besprekingen zich naar verwachting richten op het verdiepen van de samenwerking op het gebied van economie en defensie-industrie, het versterken van de inspanningen tegen terroristische groeperingen PKK en FETO, en het verbeteren van de betrekkingen tussen Turkije en de EU.

Turkije zal naar verwachting ook zijn bereidheid uitspreken om de volgende Wittenburgconferentie te organiseren, een belangrijk diplomatiek platform voor de Turks-Nederlandse betrekkingen dat in 2008 werd opgericht.

Fidan zal waarschijnlijk benadrukken dat Turkije sterkere samenwerking met Nederland verwacht in de strijd tegen terrorisme, de noodzaak van een constructieve Nederlandse houding ten aanzien van Turkije’s EU-toetredingsproces, en het belang van Turkije’s rol in de Europese veiligheid in het licht van de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Daarnaast zal Turkije naar verwachting opnieuw oproepen tot het opheffen van sancties tegen Syrië en de urgentie benadrukken van een internationaal gesteunde tweestatenoplossing voor Palestina, terwijl het aandringt op wereldwijde actie om Israëls destabiliserende activiteiten in de regio in te perken.

Bilaterale betrekkingen

Turkije en Nederland onderhouden langdurige en veelzijdige relaties op het gebied van politiek, economie en veiligheidssamenwerking. Naast frequente politieke ontmoetingen op hoog niveau en de samenwerking binnen het NAVO-bondgenootschap, hebben de twee landen sterke banden, met name op het gebied van handel en investeringen.

Nederland blijft de grootste buitenlandse investeerder in Turkije, met Nederlandse investeringen in Turkije die tussen 2005 en 2024 meer dan $30 miljard bedragen. Tegelijkertijd hebben Turkse investeringen in Nederland een waarde van $20 miljard bereikt, waarmee Nederland het land is waar Turkije zijn grootste economische aanwezigheid in het buitenland heeft.

Het handelsvolume tussen Turkije en Nederland bereikte in 2024 $13 miljard. De ongeveer 500.000 leden tellende Turkse gemeenschap in Nederland speelt ook een cruciale rol in het bevorderen van de bilaterale betrekkingen en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving en economie.