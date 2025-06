Een golf van controverse is ontstaan in India nadat Sharmistha Panoli, een 22-jarige influencer en rechtenstudent, werd gearresteerd vanwege video's met beledigende taal tegen Pakistan en moslims, terwijl ze India's 'Operatie Sindoor' verdedigde.

De video's van Panoli gingen snel viraal en veroorzaakten online verontwaardiging. Sommigen zagen haar als een verdediger van het Indiase leger, terwijl anderen haar beschuldigden van haatzaaien en het aanwakkeren van religieuze spanningen.

De controverse nam toe nadat ze naar verluidt denigrerende opmerkingen maakte over de islam en de profeet Mohammed, wat leidde tot juridische stappen onder India's nieuwe strafwet. Ondanks het verwijderen van de video en het aanbieden van excuses, escaleerde de situatie verder, wat uiteindelijk resulteerde in haar arrestatie door de politie van Kolkata. Ze zit momenteel in voorlopige hechtenis tot 13 juni.

Wat zei Sharmistha Panoli?

De video's van Panoli waren naar verluidt een reactie op een gebruiker van sociale media, vermoedelijk uit Pakistan, die vroeg waarom India zonder rechtvaardiging op Pakistan had geschoten.

In een inmiddels verwijderde video, die leidde tot haar arrestatie, meldde de Hindustan Times dat Panoli de profeet Mohammed op een denigrerende manier noemde in verband met de recente spanningen tussen de buurlanden.

In een andere video bekritiseerde de Instagram-influencer Bollywoodsterren omdat ze geen steun betuigden aan 'Operatie Sindoor', waarbij ze expliciete taal gebruikte om wat zij hypocrisie noemde te beschrijven. Na hevige kritiek verwijderde Panoli de video's en bood ze op 15 mei publiekelijk haar excuses aan.

De laatste activiteit op Panoli's openbare X-account, met meer dan 88.000 volgers, dateert van 15 mei, toen ze haar excuses aanbood.

Wat zijn de aanklachten tegen Sharmistha?

Volgens de Hindustan Times is Panoli aangeklaagd onder meerdere artikelen van India's nieuwe controversiële strafwet, de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), die betrekking hebben op het creëren van disharmonie op basis van religie of kaste.

In een uitgebreide post op X verduidelijkte de politie van Kolkata dat Panoli's arrestatie niet onrechtmatig was en niet omdat ze 'tegen Pakistan' was. Ze noemden dit narratief 'misleidend' en 'kwaadaardig'.

Kolkata, een stad in de provincie West-Bengalen, wordt bestuurd door de Trinamool Congress (TMC), die oppositie voert tegen de federale regering, de BJP, en haar politiek. Ondertussen beschuldigt de hindoe-rechtse vleugel de TMC van het bevoordelen van moslims.

Vrijheid van meningsuiting of haatzaaien?

Na de virale verspreiding van Panoli's video's waren de reacties sterk verdeeld.

Terwijl de oppositie haar opmerkingen veroordeelde als beledigend en opruiend, spraken anderen – voornamelijk sympathisanten van premier Narendra Modi's hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party – hun steun uit.

De hashtag #ReleaseSharmistha was trending op sociale mediaplatforms, wat de heersende sentimenten in het land weerspiegelde, dat vorige maand bijna een volledige oorlog met Pakistan voerde.

De Indiase journalist en politiek commentator Indra Shekhar Singh vertelde TRT World dat hoewel vrijheid van meningsuiting belangrijk is, het grenzen kent – vooral in een land als India.

Dit is niet de eerste keer dat we dit zien

Sakshi Maharaj, een BJP-politicus en wetgever in 2015, zei dat als hij de kans zou krijgen, hij afgodsbeelden van hindoegoden in elke moskee zou installeren.

Yogi Adityanath, de huidige minister-president van de dichtstbevolkte provincie van India, Uttar Pradesh, een naaste medewerker van Modi, beriep zich op de liefdesjihad en zei:

"We hebben besloten dat als zij één hindoeïstisch meisje gevangen nemen, wij minstens 100 moslimmeisjes zullen terugbrengen. Als zij één Hindoe doden, zullen wij er ook 100 doden. Onze reactie zal honderd keer erger zijn dan hun daad."

Nupur Sharma van de BJP maakte opmerkingen tegen de laatste profeet van de islam en werd niet gearresteerd en slechts uit haar functie gezet, ook al kwetste dit de gevoelens in de hele islamitische wereld.

Premier Narendra Modi zelf “maakte islamofobe opmerkingen” in 110 van de 173 toespraken die hij hield tijdens de verkiezingscampagne van 2024, volgens een analyse van Human Rights Watch.

'Vrijheid van meningsuiting is geldig totdat het crimineel wordt. Zodra het overgaat in laster, smaad of haatzaaien, komt het in de juridische sfeer,' zei Singh.

Singh waarschuwde dat toenemende polarisatie, zowel online als offline, kan leiden tot diepere verdeeldheid.

'Het is als een moderne kruistocht – religies die tegen elkaar worden opgezet. Deze incidenten zijn symptomen van een bredere maatschappelijke ziekte. Als we nu niet handelen, zal het alleen maar erger worden.'

Ondertussen vertelde Prasouk Jain, een advocaat uit Delhi, aan TRT World dat hoewel Panoli's arrestatie geen bindend juridisch precedent schept, het wel invloed kan hebben op hoe soortgelijke zaken in de toekomst worden behandeld.

Bekende rechtse figuren mengden zich ook in de controverse.

Bollywoodactrice Kangana Ranaut, tevens BJP-parlementslid, verdedigde Panoli en stelde dat hoewel de opmerkingen van de influencer 'onaangenaam' waren, ze niet de juridische gevolgen rechtvaardigden die ze onderging.

De bekende islamofoob, de Nederlandse parlementariër Geert Wilders, bekritiseerde eveneens de arrestatie en noemde het een 'schande voor de vrijheid van meningsuiting', waarbij hij de Indiase autoriteiten opriep om Panoli vrij te laten.