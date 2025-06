Israël heeft een grootschalige aanval uitgevoerd op Iran, waarmee hun langdurige schaduwconflict in een openlijke confrontatie is veranderd. Dit kan mogelijk escaleren tot een bredere en gevaarlijkere regionale oorlog.

De aanvallen, die vroeg op vrijdag plaatsvonden, veroorzaakten explosies in de Iraanse hoofdstad Teheran. Israël verklaarde dat het Iraanse nucleaire en militaire faciliteiten als doelwit had. Volgens Iraanse staatsmedia zijn de leider van de Revolutionaire Garde en minstens vier vooraanstaande nucleaire wetenschappers omgekomen.

De aanval van Israël komt op een moment dat de spanningen zijn opgelopen vanwege het snel vorderende nucleaire programma van Iran, dat door Israël wordt gezien als een bedreiging voor zijn bestaan.

De regering-Trump had eerder geprobeerd onderhandelingen te herstarten om beperkingen op de verrijking van uranium door Iran af te dwingen in ruil voor het opheffen van economische sancties. Deze indirecte gesprekken tussen Amerikaanse en Iraanse diplomaten zijn echter vastgelopen. De aanval heeft de regio in een nieuwe en onzekere fase gebracht.

Wat weten we tot nu toe?

Israël heeft nucleaire locaties aangevallen en de leider van de Revolutionaire Garde, samen met andere hoge Iraanse functionarissen, gedood. Israëlische leiders verklaarden dat de aanval bedoeld was om te voorkomen dat Iran een kernwapen zou verwerven, aangezien het land uranium verrijkt en dicht bij een technisch niveau komt dat geschikt is voor wapens.

Iran heeft altijd beweerd dat zijn nucleaire programma vreedzaam is, en Amerikaanse inlichtingendiensten hebben beoordeeld dat Iran niet actief bezig is met het bouwen van een wapen.

In een video waarin de militaire aanvallen werden aangekondigd, verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de aanvallen gericht waren op de belangrijkste verrijkingslocatie van Iran, de Natanz-faciliteit, en op de vooraanstaande nucleaire wetenschappers van Iran.

Netanyahu voegde eraan toe dat Israël ook het ballistische rakettenarsenaal van Iran had aangevallen. Iraanse staatsmedia meldden dat de leider van de Revolutionaire Garde, generaal Hossein Salami, was gedood. Bewoners van Teheran meldden dat ze enorme explosies hoorden. Iraanse staatsmedia toonden beelden van verwoeste muren, brandende daken en gebroken ramen in woongebouwen in de hoofdstad.

Ook werd gemeld dat het hoofdkwartier van de Revolutionaire Garde in vlammen was opgegaan.

Israël heeft zijn luchtruim gesloten

In afwachting van mogelijke vergeldingsacties heeft Israël zijn luchtruim gesloten en aangekondigd dat het tienduizenden soldaten oproept om de landsgrenzen te beschermen. Netanyahu verklaarde vrijdag dat als Iran niet wordt gestopt, het binnen zeer korte tijd een kernwapen zou kunnen produceren.

Toch zou het Iran waarschijnlijk maanden kosten om een wapen te bouwen, mocht het daartoe besluiten. Bovendien heeft Iran nog niet bewezen dat het in staat is een bom te miniaturiseren om op raketten te plaatsen. Iraanse functionarissen hebben openlijk gedreigd een kernwapen na te streven.

Kernwapens

De spanningen over de snelle nucleaire vooruitgang van Iran en de groeiende voorraden hoogverrijkt uranium nemen toe, zeven jaar nadat president Donald Trump de VS eenzijdig terugtrok uit de nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en wereldmachten.

Voor het eerst in twee decennia heeft het atoomagentschap Iran donderdag berispt voor het niet naleven van non-proliferatieverplichtingen die bedoeld zijn om te voorkomen dat het een kernwapen ontwikkelt.

Als reactie daarop verklaarde Iran dat het een eerder onbekende verrijkingslocatie zou openen en de productie van 60 procent hoogverrijkt uranium zou versnellen, wat eenvoudig kan worden verwerkt tot het 90 procent niveau dat wordt gebruikt in kernwapens.

De nucleaire locaties van Iran zijn al lange tijd een twistpunt. Iran heeft twee belangrijke verrijkingslocaties: Natanz, in de centrale provincie Isfahan, en Fordow, nabij de sjiitische heilige stad Qom, ongeveer 90 kilometer ten zuidwesten van Teheran. Beide locaties zijn ontworpen om ze te beschermen tegen mogelijke luchtaanvallen.

Natanz is ondergronds gebouwd op het Centrale Plateau van Iran en is meerdere keren het doelwit geweest van vermoedelijke Israëlische sabotageaanvallen, evenals van het Stuxnet-virus, dat naar verluidt door Israël en de VS is ontwikkeld en Iraanse centrifuges vernietigde.

Fordow is diep in een berg begraven en beschermd door luchtafweerbatterijen. Het herbergt ook centrifuge-opstellingen, maar is niet zo'n grote faciliteit als Natanz.

Trump waarschuwde Netanyahu

Beide locaties stonden centraal in de recente pogingen van de regering-Trump om een nieuwe nucleaire deal met Teheran te onderhandelen. Trump verklaarde dat hij Netanyahu had gewaarschuwd geen aanval uit te voeren op de nucleaire faciliteiten van Iran terwijl diplomatieke inspanningen gaande waren. De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff zou zondag in Oman zijn Iraanse tegenhangers ontmoeten voor een zesde onderhandelingsronde. Het is onduidelijk of deze gesprekken nog doorgaan.

Uren na de aanvallen dreigde de Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei dat Israël 'zware straffen' zou ondergaan. 'De krachtige hand van de strijdkrachten van de Islamitische Republiek zal deze aanvallen niet ongestraft laten,' voegde de leider toe in een online gepubliceerde verklaring. Andere Iraanse functionarissen herhaalden zijn waarschuwing en beloofden wraak. Staatsmedia zonden beelden uit van Iraniërs die 'Dood aan Israël!' en 'Dood aan Amerika!' scandeerden. Vanuit Washington verklaarde Trump dat de VS niet betrokken was bij de aanval en waarschuwde Iran om geen Amerikaanse belangen in de regio aan te vallen.