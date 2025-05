De Pakistaanse minister van Defensie heeft verklaard dat een militaire inval door buurland India op handen is na een dodelijke aanval op toeristen in het betwiste Kasjmir vorige week, terwijl de spanningen tussen de twee kernwapenstaten oplopen.

"We hebben onze troepen versterkt omdat dit nu onvermijdelijk lijkt. In deze situatie moeten strategische beslissingen worden genomen, en die zijn genomen," zei minister van Defensie Khawaja Muhammad Asif in een interview met Reuters in zijn kantoor in Islamabad.

Asif gaf aan dat de retoriek van India toeneemt en dat het Pakistaanse leger de regering heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van een Indiase aanval. Hij ging niet verder in op de redenen waarom hij denkt dat een inval aanstaande is.

De Indiase ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben niet direct gereageerd op verzoeken om commentaar.

De aanval, waarbij 26 mensen omkwamen, leidde tot verontwaardiging in het hindoe-meerderheidsland India, samen met oproepen tot actie tegen het moslim-meerderheidsland Pakistan, ondanks dat New Delhi geen bewijs heeft geleverd van een link tussen Islamabad en de aanval.

Pakistan heeft de aanval bestempeld als een "false flag"-operatie en opgeroepen tot een neutraal onderzoek.

Een tot dan toe onbekende groep, 'The Resistance Front', eiste de verantwoordelijkheid op in een verklaring die door veel Indiase media werd geciteerd na de aanval.

De Indiase premier Narendra Modi heeft gezworen de daders te achtervolgen en te straffen.

Pakistan staat op scherp, maar zou zijn kernwapens alleen gebruiken als er een "directe bedreiging voor ons bestaan" is, aldus Asif, een ervaren politicus en uitgesproken lid van de regerende Pakistan Muslim League-Nawaz-partij, die historisch gezien vredesbesprekingen met India heeft nagestreefd.

In een apart interview op een Pakistaanse zender zei Asif: "We moeten mentaal voorbereid zijn dat er een oorlog aan de horizon dreigt. De mogelijkheid bestaat, een zeer duidelijke mogelijkheid, dat we binnen een dag of twee, drie of vier oorlog kunnen hebben."

Asif verduidelijkte later dat zijn uitspraak geen oorlogsvoorspelling was, maar een opmerking over de cruciale dagen die voor ons liggen.

'Oorlogsdaad'

De minister voegde eraan toe dat Islamabad bevriende landen, waaronder Golfstaten en China, heeft benaderd en ook Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en anderen heeft geïnformeerd over de situatie.

"Sommige van onze vrienden in de Arabische Golf hebben met beide partijen gesproken," zei Asif, zonder de landen bij naam te noemen.

China verklaarde maandag te hopen op terughoudendheid en verwelkomde alle maatregelen om de situatie te kalmeren. Asif zei dat de Verenigde Staten tot nu toe "afzijdig blijven" van inmenging in de kwestie.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan riep maandag op tot een snelle de-escalatie.

"We willen dat de oplopende spanningen tussen Pakistan en India zo snel mogelijk worden afgebouwd, voordat ze uitmonden in een ernstigere situatie," zei Erdogan na een kabinetsvergadering in de hoofdstad Ankara.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde Kasjmir vorige week een 1500 jaar oud conflict en zei dat India en Pakistan hun betrekkingen zelf zouden moeten regelen, maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde later dat Washington in contact was met beide partijen en hen aanspoorde om te werken aan een "verantwoordelijke oplossing".

Washington heeft eerder geholpen om de spanningen tussen de twee landen te verminderen, die beide onafhankelijk werden in 1947 toen een terugtrekkende Britse koloniale administratie het subcontinent opdeelde in twee staten.

Delhi en Islamabad hebben een reeks maatregelen tegen elkaar genomen sinds de aanval in Kasjmir. India heeft het Induswaterverdrag opgeschort – een belangrijk rivierdelingspact.

Pakistan heeft zijn luchtruim gesloten voor Indiase luchtvaartmaatschappijen en de Simla-overeenkomst tussen beide landen opgeschort.

Asif noemde het een "oorlogsdaad" om kwetsbare gebieden van water te beroven, en zei dat het verdrag, dat eerdere conflicten heeft doorstaan, wordt ondersteund door internationale garantiestellers.

"We hebben al de relevante instanties benaderd met betrekking tot dit verdrag," zei hij, en riep de internationale gemeenschap en de Wereldbank op om het pact te beschermen.