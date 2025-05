Europa's nieuwe zware draagraket, de Ariane 6, zal maandag haar eerste commerciële missie uitvoeren, terwijl Europese landen streven naar onafhankelijke toegang tot de ruimte te midden van een onverwachte toenadering tussen Moskou en Washington.

De prestigieuze missie vindt plaats terwijl de Franse president Emmanuel Macron oproept tot een vermindering van Europa's afhankelijkheid van de Verenigde Staten op het gebied van veiligheid, en de Europese ruimtevaartindustrie moeite heeft om concurrerend te blijven tegenover Elon Musk's SpaceX.

Na meerdere uitstelmomenten staat de lancering van de Ariane 6 gepland op maandag om 13:24 lokale tijd (16:24 GMT) vanaf een lanceerbasis in Kourou, Frans-Guyana.

De raket zal een Franse militaire satelliet vervoeren, die in een baan om de aarde zal worden gebracht op een hoogte van ongeveer 800 kilometer.

De CSO-3-satelliet zal naar verwachting de militaire autonomie van Frankrijk versterken en de inlichtingenmogelijkheden van het leger verbeteren.

Europa kon de Russische Sojoez-raket niet meer gebruiken voor satellietlanceringen nadat Vladimir Poetin Oekraïne binnenviel in 2022, terwijl de Ariane 5 in 2023 met pensioen ging.

"De hele wereld kijkt naar ons," zei David Cavailloles, CEO van het Franse ruimtevaartbedrijf Arianespace, in februari tegen AFP.

'Soevereine manier'

Aanvankelijk gepland voor december, werd de missie uitgesteld tot 26 februari en vervolgens 3 maart vanwege problemen met het transport van de satelliet naar het lanceerplatform in Kourou, aldus Arianespace.

Het wordt de tweede lancering voor de Ariane 6, na haar inaugurele vlucht afgelopen juli.

De CSO-3 zal een netwerk van drie Franse militaire beeldsatellieten voltooien, waarvan de eerste twee in 2018 en 2020 werden gelanceerd met de Sojoez.

"Het is altijd beter om je eigen draagraket te hebben en deze vanuit eigen bodem te lanceren," zei generaal Philippe Steininger, consultant voor het Franse ruimteagentschap CNES, tegen AFP.

Gezien de militaire rol van de satelliet die in de ruimte wordt gebracht, werden strikte veiligheidsmaatregelen genomen om de toegang tot de lanceerbasis aan de noordkust van Zuid-Amerika te beperken, terwijl drie Rafale-gevechtsvliegtuigen de omliggende luchtruim zouden patrouilleren.

"De satelliet moet worden beschermd," zei Carine Leveau, directeur ruimtevaarttransport bij CNES. "Het heeft speciale instrumenten die niet zomaar door iedereen mogen worden gezien."

De satellieten zullen het Franse leger in staat stellen om beelden van zeer hoge resolutie te ontvangen.

"Het is erg belangrijk voor de strijdkrachten om hun operaties uit te voeren en voor onze politieke autoriteiten om beslissingen te nemen op een volledig soevereine manier, met informatie uit eerste hand die niet afhankelijk is van anderen," zei Steininger, auteur van "Space Revolutions."

"Deze satelliet maakt het mogelijk om zeer nauwkeurige militaire kaarten te produceren dankzij 3D-beelden," voegde hij eraan toe.

'Autonome toegang tot de ruimte'

Europa's andere draagraket, de Vega-C, hervatte pas in december 2024 haar vluchten na twee jaar stilstand als gevolg van een ongeluk waarbij twee satellieten verloren gingen.

Het incident liet Europa een jaar lang zonder ruimtevaartuigen om satellieten in een baan om de aarde te brengen, door vertragingen bij de Ariane 6 en een gebrek aan samenwerking met Rusland.

"Het was erg belangrijk voor Frankrijk en Europa om deze autonome toegang tot de ruimte te herwinnen, omdat we vandaag de dag geen ruimtevaartbeleid kunnen voeren zonder de middelen om onze satellieten onafhankelijk in de ruimte te brengen," zei Lionel Suchet, waarnemend hoofd van CNES, tegen AFP.

"Wat in deze gevallen telt, is zeker weten dat alles veilig is. Zoals bij alle lanceringen is dit een risicovolle lancering," voegde hij eraan toe.

Een deel van de beelden die door de CSO-3-satelliet worden gemaakt, zal worden gedeeld met Duitsland, België en Zweden.