Oezbekistan wordt lid van de Nieuwe Ontwikkelingsbank (NDB) binnen BRICS, volgens een verklaring van het presidentiële bureau van het land.

De Oezbeekse president Shavkat Mirziyoyev ontmoette Dilma Rousseff, voorzitter van de NDB, die in Oezbekistan was om een evenement in Tasjkent bij te wonen.

Tijdens de bijeenkomst bespraken de partijen de ontwikkeling van de samenwerking tussen Oezbekistan en de bank. Ze spraken hun tevredenheid uit over de principiële goedkeuring door de raad van bestuur van de bank van het lidmaatschap van Oezbekistan bij de NDB in de nabije toekomst. Daarnaast werd er gesproken over de oprichting van in totaal $5 miljard aan gezamenlijke projecten voor Oezbekistan in de eerste fase, als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomsten die vorig jaar tijdens de BRICS-top zijn bereikt, aldus de verklaring.

Mirziyoyev benadrukte het belang van het uitvoeren van gezamenlijke projecten op prioritaire gebieden, zoals de modernisering van irrigatiesystemen in het land, de ontwikkeling van de mijnbouwsector, de financiering van de particuliere sector en de bevordering van publiek-private samenwerkingen in de onderwijs- en infrastructuursectoren, aldus de verklaring.

Oezbekistan werd vorig jaar een partnerland van BRICS, dat Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran, Egypte, Ethiopië en Indonesië omvat.

BRICS richtte de NDB in 2015 op als alternatief voor het IMF en de Wereldbank en om het proces van de-dollarisatie in de lidstaten te ondersteunen.