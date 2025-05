De Britse politie heeft verklaard dat zij het incident in Liverpool, waarbij een auto op een menigte inreed en 27 mensen gewond raakten, niet als een terroristische daad beschouwen. Het incident vond plaats tijdens de viering van Liverpools overwinning in de Premier League.

"We geloven dat dit een op zichzelf staand incident is en we zijn momenteel niet op zoek naar andere betrokkenen," zei Jenny Sims, assistent-hoofdcommissaris van de Merseyside Police, tijdens een persconferentie op maandag.

"Het incident wordt niet behandeld als terrorisme," voegde ze eraan toe.

Ze bevestigde dat een 53-jarige blanke Britse man, die kort na de aanrijding werd gearresteerd, vermoedelijk de bestuurder van het voertuig is.

David Kitchen van de North West Ambulance Service verklaarde dat de hulpdiensten "geschokt en verdrietig" waren door wat er was gebeurd.

Hij bevestigde dat 27 mensen naar ziekenhuizen in Liverpool zijn gebracht en dat twee van hen, waaronder een kind, ernstige verwondingen hebben opgelopen.

"Artsen, paramedici en andere medische teams reageerden snel en professioneel op wat er op Water Street gebeurde," aldus Kitchen.

Lessen uit het verleden

Waarnemers merkten op dat het snelle vrijgeven van de identiteit van de verdachte mogelijk voortkomt uit lessen die zijn geleerd uit eerdere gebeurtenissen.

Vorige zomer leidde een steekpartij tijdens een dansles voor kinderen in Southport, VK, tot de dood van drie jonge meisjes. Enkele uren later braken gewelddadige protesten en rellen uit in de stad en verspreidden zich naar andere gebieden, aangewakkerd door online desinformatie en extreemrechtse sentimenten.

Aanvankelijke beweringen koppelden de moorden ten onrechte aan een moslimmigrant, wat woede en protesten door het hele land veroorzaakte. Axel Rudakubana, 18, geboren in Cardiff, is aangeklaagd in verband met de moorden.

Die vertraging creëerde een vacuüm dat snel werd gevuld door extreemrechtse accounts die desinformatie online verspreidden.

Dit keer lijkt het erop dat de politie vastbesloten was om een herhaling van dergelijke chaos te voorkomen door het publiek snel en duidelijk te informeren.