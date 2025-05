Het doel van de Amerikaanse president Donald Trump is om de Turks-Amerikaanse alliantie naar het niveau te tillen "dat het verdient," aldus de nieuw aangestelde Amerikaanse ambassadeur in Turkije.

"Ik kom met een heel eenvoudige boodschap van president Trump... namelijk zijn wens om het niveau van de alliantie tussen Turkije en de Verenigde Staten te verhogen naar het niveau dat het verdient," zei Thomas Barrack maandag tegen journalisten op Esenboga Airport in de Turkse hoofdstad Ankara.

Barrack sprak zijn eer uit om in het land van zijn voorouders te zijn en voegde eraan toe dat Washington en Ankara altijd "een goede relatie" hebben gehad, waarbij hij benadrukte dat deze relatie "buitengewoon" moet worden.

"Het doel van de president is om via de mensen, via het grote leiderschap van beide grote naties, een versnelde vrede en welvaart te vinden die Turkije en de Verenigde Staten groter maken en de wereld beter," voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse Senaat bevestigde vorige week de benoeming van Barrack als ambassadeur in Turkije met een stemming van 60 tegen 36.

Turkijes strategische belang

Barrack, een oude vriend van Trump en een prominente zakenman, zal zijn functie in Ankara op zich nemen in een tijd van veranderende betrekkingen tussen de twee landen.

Tijdens zijn hoorzitting voor de Senaatscommissie Buitenlandse Betrekkingen vorige maand benadrukte Barrack het strategische belang van Turkije als bondgenoot van de VS.

Barrack, 78, werd geboren en groeide op in Zuid-Californië. Hij behaalde diploma's aan de University of Southern California en de University of San Diego School of Law.

Bekend om zijn nauwe banden met Trump, was hij voorzitter van diens inauguratiecommissie in 2017 en een belangrijke adviseur tijdens de verkiezingscampagne van 2016.

Barrack volgt ambassadeur Jeff Flake op, die diende van januari 2022 tot september 2024. De positie was vacant sinds het vertrek van Flake.

Erdogan en Trump voeren 'zeer productieve' gesprekken

Eerder op maandag zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat een telefoongesprek met Trump "zeer productief, uitgebreid en oprecht" was.

"Vandaag was mijn telefoongesprek met de president van de Verenigde Staten, mijn dierbare vriend de heer Donald Trump, zeer productief, uitgebreid en oprecht," zei Erdogan op X na het gesprek.

"Ik hoop mijn vriend Trump binnenkort te ontmoeten," zei Erdogan, waarbij hij hoop uitsprak dat hun ontmoeting "goede resultaten oplevert voor onze landen."

Erdogan zei dat ze hun wederzijdse wil hebben bevestigd om de banden tussen de twee naties te versterken, vooral op het gebied van de defensie-industrie en handel.

De twee leiders bespraken een reeks onderwerpen, waaronder de bilaterale betrekkingen tussen Turkije en de VS, de oorlog in Gaza, en regionale en mondiale ontwikkelingen.