Het Turkse Ministerie van Handel heeft aangekondigd dat de 'positieve agenda' in de handelsrelaties met de Europese Unie zich blijft uitbreiden, met een steeds hechtere samenwerking die wordt weerspiegeld in sterke bilaterale handelscijfers.

De aankondiging volgde woensdag na een ontmoeting tussen de Turkse minister van Handel, Omer Bolat, en de EU-commissaris voor Handel, Maros Sefcovic, tijdens de Ministeriële Raad van de OESO in Parijs. Tijdens deze bijeenkomst bespraken zij de veranderende mondiale handelsdynamiek en hoe de economische banden tussen Turkije en de EU zich kunnen aanpassen en versterken.

Dialoog zal intensiveren in Ankara

Volgens het ministerie hebben beide partijen afgesproken om op 1 juli 2025 in Ankara de tweede bijeenkomst van de High-Level Trade Dialogue te organiseren, met deelname van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het mechanisme op ministerieel niveau heeft tot doel concrete samenwerkingsvoorstellen te bevorderen en belangrijke handelskwesties op te lossen, waaronder visumgerelateerde belemmeringen waarmee Turkse ondernemers in de Schengenzone van de EU worden geconfronteerd.

De agenda omvatte ook bilaterale handelsprioriteiten, ontwikkelingen binnen het kader van de douane-unie en inspanningen om wederzijdse handelsbarrières te overwinnen — gebieden waarin de afgelopen twee jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt.

Sterke integratie werpt vruchten af

Het Ministerie van Handel benadrukte het belang van gecoördineerde actie tussen de Turkse en EU-economieën te midden van toenemend wereldwijd protectionisme en economische onzekerheid.

Beide partijen herbevestigden hun gedeelde inzet om de economische integratie te verbeteren en de douane-unie te actualiseren, die als ruggengraat dient voor de handel tussen Turkije en de EU.

De bilaterale handel is aanzienlijk gegroeid, met een stijging van 55 procent in de afgelopen vijf jaar, tot een totaal volume van $ 220 miljard eind 2024.

In de eerste vijf maanden van 2025 was de EU goed voor 43,5 procent van de Turkse export, wat het cruciale belang van het blok als grootste handelspartner van Turkije onderstreept.

Het ministerie merkte op dat deze inspanningen in lijn zijn met de strategische doelen die tijdens de bijeenkomst in december 2024 tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Ankara zijn besproken. Dit wijst op een hernieuwde inzet voor een nauwere, gemoderniseerde samenwerking.