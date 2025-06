De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat Amerikaans personeel wordt geëvacueerd uit locaties in het Midden-Oosten te midden van oplopende spanningen met Iran. Hij waarschuwde dat "het een gevaarlijke plek kan zijn".

Tijdens een gesprek met journalisten op woensdag, voorafgaand aan zijn bezoek aan de openingsavond van de bekroonde musical Les Misérables in het Kennedy Center, bevestigde Trump de terugtrekking. Tegelijkertijd hield hij vast aan zijn harde standpunt over de nucleaire ambities van Iran.

"Nou, ze worden verplaatst omdat het een gevaarlijke plek kan zijn. We zullen zien wat er gebeurt. We hebben opdracht gegeven om te vertrekken," zei hij toen hem werd gevraagd naar berichten over de relocatie van personeel.

Op de vraag of hij de spanningen in de regio wil verminderen, herhaalde hij zijn standpunt over het nucleaire programma van Iran:

"Ze mogen geen kernwapen hebben. Heel simpel. Ze mogen geen kernwapen hebben. Dat zullen we niet toestaan," benadrukte hij.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag toestemming gegeven voor het vertrek van niet-essentieel personeel uit Irak na spoedeisende evaluaties bij ambassades op trefafstand van Iraanse bezittingen in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Noord-Afrika, aldus The Washington Post.

Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen maken zich steeds meer zorgen over mogelijke Israëlische aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten zonder toestemming van Washington, schreef de krant.

De omvang van de evacuatie, inclusief of al het Amerikaanse diplomatieke personeel hierbij betrokken is, blijft onduidelijk.

Eerder op woensdag waarschuwde de Iraanse minister van Defensie, Aziz Nasirzadeh, dat Iran Amerikaanse bases in de regio zal aanvallen als er een conflict uitbreekt tussen de twee landen over het nucleaire programma van Teheran.

Hij benadrukte dat alle Amerikaanse bases in de regio binnen het bereik van Iraanse raketten liggen.

Iran zal "ze in hun gastlanden zonder aarzeling aanvallen," waarschuwde hij.

Zijn dreigement volgde een dag nadat generaal Michael Kurilla, commandant van het Amerikaanse Central Command (CENTCOM), voor het Congres getuigde. Hij verklaarde dat hij een "reeks opties" aan Trump had gepresenteerd om te voorkomen dat Iran kernwapens zou verwerven.

De spanningen spelen zich af terwijl een zesde ronde van nucleaire onderhandelingen aanstaande zondag in Oman gepland staat.