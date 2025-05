Oekraïne en Rusland zullen elkaar vrijdag in Istanboel ontmoeten voor hun eerste directe vredesbesprekingen in meer dan drie jaar.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy is naar Turkije gereisd, maar heeft aangegeven niet aanwezig te zijn bij de gesprekken, nadat zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin zijn verzoek om persoonlijke onderhandelingen had afgewezen. Sinds Rusland in februari 2022 zijn militaire actie begon, zijn tienduizenden mensen omgekomen en controleert het Russische leger ongeveer een vijfde van het Oekraïense grondgebied.

Hier is wat bekend is over de gesprekken in Istanboel:

Wanneer vinden de gesprekken plaats?

Een driepartijengesprek tussen Russische, Oekraïense en Turkse delegaties stond aanvankelijk gepland om 09:30 GMT, aldus een bron binnen het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken op vrijdag.

Maar functionarissen gaven aan dat de exacte tijden nog in beweging waren.

Voorafgaand aan de gesprekken hield de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio een uur durende vergadering met zijn Turkse en Oekraïense tegenhangers, Hakan Fidan en Andriy Sybiga. Ook de leider van de Oekraïense delegatie, minister van Defensie Rustem Umerov, was aanwezig.

Afzonderlijk zou Michael Anton, hoofd beleidsplanning van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Russische delegatie ontmoeten. Poetin stelde afgelopen weekend voor om de gesprekken op donderdag te houden, maar het Kremlin weigerde vervolgens dagenlang details te verstrekken over wie zou deelnemen. Rusland arriveerde donderdag in Istanboel met een relatief laaggeplaatste delegatie, wat Zelenskyy ertoe bracht een kleinere delegatie te sturen die donderdagavond aankwam.

Wie wordt er verwacht?

De Russische delegatie wordt geleid door Vladimir Medinsky, een harde lijn-aanhanger en voormalig minister van Cultuur, die betrokken was bij de laatste directe onderhandelingen tussen de twee landen in 2022.

Het Kremlin heeft drie andere onderhandelaars aangewezen: viceminister van Buitenlandse Zaken Mikhail Galuzin, viceminister van Defensie Alexander Fomin en Igor Kostyukov, directeur van de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

Zelenskyy bekritiseerde donderdag het niveau van de Russische vertegenwoordigers en zei dat dit een teken was dat Moskou niet 'serieus' was over het beëindigen van de oorlog.

Topdiplomaten zoals minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov of Kremlin-adviseur buitenlandse zaken Yuri Ushakov, die betrokken waren bij eerdere gesprekken met de Verenigde Staten, zijn niet in Istanboel aanwezig.

De Oekraïense delegatie zal worden geleid door Umerov, die wortels heeft in de Krim en betrokken was bij verschillende diplomatieke rondes waarbij Moskou betrokken was, waaronder de 2022-gesprekken, de uitwisseling van gevangenen en een 2022-overeenkomst over graan uit de Zwarte Zee.

Hij wordt vergezeld door ongeveer een dozijn viceministers en militaire functionarissen, waaronder viceminister van Buitenlandse Zaken Sergiy Kyslytsya, adjunct-hoofd van de veiligheidsdienst Oleksandr Poklad en adjunct-chef van de generale staf Oleksiy Shevchenko. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is ook naar Istanboel gevlogen om zijn steun te betuigen aan de gesprekken, hoewel hij er niet aan zal deelnemen.

Waar staan de twee partijen?

Zelenskyy zei dat zijn team een mandaat heeft om een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren te bespreken, waar Kiev, zijn bondgenoten en Washington op aandringen.

Rusland heeft dit voorstel herhaaldelijk afgewezen en staat erop dat een hele reeks kwesties moet worden opgelost voordat een staakt-het-vuren kan worden overeengekomen.

Daarnaast blijven de fundamentele verschillen tussen Kiev en Moskou onopgelost.

Rusland staat erop dat de gesprekken ingaan op wat het de 'oorzaken' van het conflict noemt, waaronder de 'denazificatie' en demilitarisering van Oekraïne, twee vage termen die Moskou heeft gebruikt om de invasie te rechtvaardigen.

Het heeft ook herhaald dat Oekraïne het door Russische troepen bezette grondgebied moet afstaan.

Kiev zegt dat het zijn grondgebied niet als Russisch zal erkennen, hoewel Zelenskyy heeft erkend dat Oekraïne deze gebieden mogelijk alleen via diplomatieke middelen kan terugkrijgen.

Wat zijn de verwachtingen?

De Amerikaanse president Donald Trump leek toe te geven dat vooruitgang in Istanboel onwaarschijnlijk was en zei dat er geen beweging richting het beëindigen van de oorlog zou zijn totdat hij Poetin zou ontmoeten.

Rubio zei ook dat hij geen 'hoge verwachtingen' heeft van de gesprekken.

De belangrijkste Russische onderhandelaar benadrukte dat hij bereid was om 'mogelijke compromissen' in Istanboel te bespreken.

'Helaas nemen ze de echte onderhandelingen niet erg serieus,' vertelde Zelenskyy aan verslaggevers na een ontmoeting met Erdogan.

Waarom Turkije?

NAVO-lid Turkije heeft geprobeerd goede relaties te onderhouden met zowel Oekraïne als Rusland sinds het conflict begon en heeft tweemaal gesprekken over de oorlog georganiseerd.

Vertegenwoordigers van Moskou en Kiev bespraken in maart 2022 in Istanboel een kader om de oorlog te beëindigen.

Maar die gesprekken liepen stuk na de terugtrekking van Rusland uit de buitenwijk Boetsja van Kiev, waar honderden burgers dood werden aangetroffen na een maandlange bezetting door Russische troepen.

Moskou beschouwt deze gesprekken als een 'voortzetting' van die mislukte onderhandelingen, zei Medinsky donderdag.

Het contact tussen de strijdende partijen is sindsdien beperkt gebleven en richtte zich voornamelijk op humanitaire kwesties, zoals gevangenenuitwisselingen en de repatriëring van stoffelijke overschotten van soldaten.