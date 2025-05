De Armeense premier Nikol Pashinyan heeft aangegeven dat zijn land ziet dat Turkije pleit voor stabiliteit in de Zuidelijke Kaukasus.

"Onze indruk is dat Turkije, althans de signalen die het afgeeft, in deze richting pleit voor stabiliteit in de Zuidelijke Kaukasus. We zien dat Turkije, zowel op presidentieel niveau als op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken, de ondertekening van een vredesakkoord tussen Armenië en Azerbeidzjan steunt," vertelde Pashinyan aan Turkse media in Jerevan, de hoofdstad van zijn land.

De Armeense premier gaf aan dat vertegenwoordigers van Turkije en Armenië voortdurend contact hebben en benadrukte het bestaan van een "zeer directe dialoog" tussen beide landen.

"Vandaag de dag is er een zeer directe dialoog, een zeer direct gesprek tussen Armenië en Turkije, en als we kijken naar de eerdere periode van onze betrekkingen, is dit een zeer belangrijke verandering. Diplomatieke vertegenwoordigers van Armenië en Turkije staan in voortdurend direct contact," zei hij.

Pashinyan gaf aan dat hij wil dat diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Armenië worden gevestigd en wees op het al grote volume aan handel en zakelijke contacten tussen beide landen.

Hij merkte op dat hoewel de resultaten van een akkoord uit juli 2022 over het openen van de landgrens tussen de twee landen voor burgers van derde landen niet hebben geleid tot tastbare vooruitgang in de bilaterale betrekkingen, beide partijen nu beter inzicht hebben in de moeilijkheden en verschillende perspectieven in de huidige fase, en dit als een winst zien.

Pashinyan zei dat hij en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gedurende deze periode meerdere ontmoetingen hebben gehad, en dat hun ministers van Buitenlandse Zaken ook contact hebben gelegd en in contact blijven.

Hij voegde eraan toe dat inspanningen in deze richting moeten worden voortgezet om de huidige dynamiek in de Turks-Armeense betrekkingen te behouden, en benadrukte dat dit een dynamisch proces is.

Pashinyan zei dat hij gelooft dat het slechts "een kwestie van tijd" is voordat de twee landen hun betrekkingen normaliseren, en voegde eraan toe: "We moeten geduldig zijn in dit proces."

Gevraagd naar de banden van Armenië met de EU, zei Pashinyan dat hun relaties zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en verdiept, wat volgens hem niet in tegenspraak is met de banden van Jerevan met andere partners.

"We willen dat de Republiek Armenië afkomt van een buitenlands beleid zonder alternatieven. Ik wil dit direct zeggen: we willen dat de Republiek Armenië en het Armeense volk opties hebben," zei hij.